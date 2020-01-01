Swarm Markets (SMT) Tokenomika

Swarm Markets (SMT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Swarm Markets (SMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Swarm Markets (SMT) Informacije

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Službena web stranica:
https://swarm.com/
Bijela knjiga:
https://docs.swarm.markets
Istraživač blokova:
https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f

Swarm Markets (SMT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Swarm Markets (SMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 9.24M
$ 9.24M$ 9.24M
Ukupna količina:
$ 157.24M
$ 157.24M$ 157.24M
Količina u optjecaju:
$ 83.94M
$ 83.94M$ 83.94M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 17.31M
$ 17.31M$ 17.31M
Povijesni maksimum:
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.1101
$ 0.1101$ 0.1101

Swarm Markets (SMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Swarm Markets (SMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SMT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SMT tokena, istražite SMT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SMT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Swarm Markets (SMT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SMT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Swarm Markets (SMT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SMT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SMT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SMT? Naša SMT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.