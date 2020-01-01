Swarm Markets (SMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Swarm Markets (SMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Swarm Markets (SMT) Informacije Swarm Markets is the world's first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Službena web stranica: https://swarm.com/ Bijela knjiga: https://docs.swarm.markets Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f

Swarm Markets (SMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Swarm Markets (SMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.24M $ 9.24M $ 9.24M Ukupna količina: $ 157.24M $ 157.24M $ 157.24M Količina u optjecaju: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.31M $ 17.31M $ 17.31M Povijesni maksimum: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.1101 $ 0.1101 $ 0.1101

Swarm Markets (SMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Swarm Markets (SMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Swarm Markets (SMT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SMT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SMT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SMT? Naša SMT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

