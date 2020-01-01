OpenServ (SERV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OpenServ (SERV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OpenServ (SERV) Informacije Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps. Službena web stranica: https://openserv.ai Bijela knjiga: https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042 Kupi SERV odmah!

OpenServ (SERV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OpenServ (SERV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 47.55M $ 47.55M $ 47.55M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 672.38M $ 672.38M $ 672.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 70.72M $ 70.72M $ 70.72M Povijesni maksimum: $ 0.08939 $ 0.08939 $ 0.08939 Povijesni minimum: $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 Trenutna cijena: $ 0.07072 $ 0.07072 $ 0.07072 Saznajte više o cijeni OpenServ (SERV)

OpenServ (SERV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OpenServ (SERV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SERV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SERV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SERV tokena, istražite SERV cijenu tokena uživo!

OpenServ (SERV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SERV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SERV povijest cijena odmah!

SERV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SERV? Naša SERV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SERV predviđanje cijene tokena odmah!

