OpenServ (SERV) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u OpenServ (SERV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
OpenServ (SERV) Informacije

Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps.

Službena web stranica:
https://openserv.ai
Bijela knjiga:
https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042

OpenServ (SERV) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OpenServ (SERV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 47.55M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 672.38M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 70.72M
Povijesni maksimum:
$ 0.08939
Povijesni minimum:
$ 0.001324754625465334
Trenutna cijena:
$ 0.07072
OpenServ (SERV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike OpenServ (SERV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SERV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SERV tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SERV tokena, istražite SERV cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SERV

Jeste li zainteresirani za dodavanje OpenServ (SERV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SERV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

OpenServ (SERV) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SERV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SERV Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SERV? Naša SERV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.