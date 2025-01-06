Seraph (SERAPH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Seraph (SERAPH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Seraph (SERAPH) Informacije Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace. Službena web stranica: https://www.seraph.game/ Bijela knjiga: https://whitepaper.seraph.game/ Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd6B48CCF41a62EB3891e58D0F006B19B01d50cCa

Seraph (SERAPH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Seraph (SERAPH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 265.06M $ 265.06M $ 265.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 208.17M $ 208.17M $ 208.17M Povijesni maksimum: $ 0.82776 $ 0.82776 $ 0.82776 Povijesni minimum: $ 0.07935636269423295 $ 0.07935636269423295 $ 0.07935636269423295 Trenutna cijena: $ 0.20817 $ 0.20817 $ 0.20817 Saznajte više o cijeni Seraph (SERAPH)

Detaljna struktura tokena Seraph(SERAPH) Detaljnije istražite kako se SERAPH tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Seraph ($SERAPH) is the native token of the Seraph blockchain-based RPG ecosystem, designed to power in-game activities, incentivize community participation, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Token Generation Event (TGE): The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025, coinciding with the start of Genesis Season 1. This event marked the initial distribution and integration of the token into the game’s economy and reward systems.

The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025, coinciding with the start of Genesis Season 1. This event marked the initial distribution and integration of the token into the game’s economy and reward systems. Total Supply: 1 billion SERAPH tokens were created at TGE. Allocation Mechanism Allocation Category Percentage of Total Supply Description Community Airdrops & Incentives 40.5% Rewards for NFT holders, active players, and ongoing incentive programs (Other categories not fully disclosed in available data) - - Community Focus: Over 40% of the total supply is dedicated to community airdrops and incentives, reflecting a strong emphasis on player engagement and ecosystem growth.

Over 40% of the total supply is dedicated to community airdrops and incentives, reflecting a strong emphasis on player engagement and ecosystem growth. In-Game Rewards: Tokens are distributed for in-game achievements, such as ladder rankings, dungeon participation, and special events. Usage and Incentive Mechanism SERAPH tokens serve multiple purposes within the Seraph ecosystem: Unlocking Features: Used to access special game features, dungeons, and events.

Used to access special game features, dungeons, and events. Crafting and Upgrades: Required for crafting items, reforging NFT equipment, and revealing attributes of NFT drops.

Required for crafting items, reforging NFT equipment, and revealing attributes of NFT drops. Marketplace Utility: Used for buying, selling, and trading in-game assets and NFTs.

Used for buying, selling, and trading in-game assets and NFTs. Governance: Token holders can participate in community governance, influencing game development and ecosystem direction.

Token holders can participate in community governance, influencing game development and ecosystem direction. Event Participation: Used to enter special events (e.g., Soul Spar, Equipment of Seraph NFT drops) and to mint dungeon keys. Locking Mechanism Vesting and Lockups: While the precise vesting schedules and lockup details for all allocation categories are not fully disclosed in the available data, it is standard for such projects to implement multi-year vesting for team, advisor, and foundation allocations to ensure long-term alignment.

While the precise vesting schedules and lockup details for all allocation categories are not fully disclosed in the available data, it is standard for such projects to implement multi-year vesting for team, advisor, and foundation allocations to ensure long-term alignment. In-Game Locking: Some in-game activities may require tokens to be locked or staked to participate in exclusive content or governance. Unlocking Time Community and Player Rewards: Distributed on an ongoing basis through gameplay, events, and incentive programs.

Distributed on an ongoing basis through gameplay, events, and incentive programs. Seasonal Events: Special unlocks and distributions occur during major game seasons and events (e.g., Season 1, Season 2).

Special unlocks and distributions occur during major game seasons and events (e.g., Season 1, Season 2). Treasury and Other Allocations: Unlocking schedules for non-community allocations (e.g., team, advisors) are not fully detailed in public sources as of the latest available data. Key Observations and Implications Strong Community Incentives: The large allocation to community rewards is designed to foster sustained player engagement and ecosystem growth.

The large allocation to community rewards is designed to foster sustained player engagement and ecosystem growth. Player-Driven Economy: The integration of SERAPH into core gameplay loops (crafting, upgrading, governance) ensures that the token remains central to the player experience.

The integration of SERAPH into core gameplay loops (crafting, upgrading, governance) ensures that the token remains central to the player experience. Early Volatility and Stabilization: Post-TGE, SERAPH experienced typical price volatility, stabilizing around a key support level, with robust trading volume and market cap growth.

Post-TGE, SERAPH experienced typical price volatility, stabilizing around a key support level, with robust trading volume and market cap growth. Ongoing Evolution: As the ecosystem matures, further details on vesting, lockups, and governance participation are expected to be released, supporting transparency and long-term trust. References for Further Reading SERAPH Whitepaper: Tokenomics

SERAPH Whitepaper: Governance System

SERAPH Whitepaper: Player Roles & Behaviours

SERAPH Whitepaper: Equipment of Seraph NFT

SERAPH Whitepaper: Soul Spars Limitations Some details, such as the full breakdown of all allocation categories and precise vesting/unlocking schedules for non-community allocations, are not fully disclosed in public sources as of the latest available data. Future updates from the Seraph team may provide additional transparency. Summary:

Seraph’s token economics are designed to prioritize community engagement, in-game utility, and long-term sustainability. The token’s integration into gameplay, governance, and rewards systems underpins a player-driven, evolving Web3 gaming ecosystem.

Seraph (SERAPH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Seraph (SERAPH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SERAPH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SERAPH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SERAPH tokena, istražite SERAPH cijenu tokena uživo!

