SCRT Cijena(SCRT)

1 SCRT u USD cijena uživo:

$0.168
$0.168$0.168
-1.17%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SCRT (SCRT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:03:38 (UTC+8)

SCRT (SCRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1638
$ 0.1638$ 0.1638
24-satna najniža cijena
$ 0.1777
$ 0.1777$ 0.1777
24-satna najviša cijena

$ 0.1638
$ 0.1638$ 0.1638

$ 0.1777
$ 0.1777$ 0.1777

$ 10.644924210205865
$ 10.644924210205865$ 10.644924210205865

$ 0.13660114265754694
$ 0.13660114265754694$ 0.13660114265754694

+0.90%

-1.17%

-1.18%

-1.18%

SCRT (SCRT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.168. Tijekom protekla 24 sata, SCRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1638 i najviše cijene $ 0.1777, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCRT je $ 10.644924210205865, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.13660114265754694.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCRT se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, -1.17% u posljednjih 24 sata i -1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SCRT (SCRT)

No.542

$ 53.39M
$ 53.39M$ 53.39M

$ 280.57K
$ 280.57K$ 280.57K

$ 55.91M
$ 55.91M$ 55.91M

317.82M
317.82M 317.82M

--
----

332,774,704.352861
332,774,704.352861 332,774,704.352861

2021-03-03 00:00:00

SCRT

Trenutačna tržišna kapitalizacija SCRT je $ 53.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 280.57K. Količina u optjecaju SCRT je 317.82M, s ukupnom količinom od 332774704.352861. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.91M.

SCRT (SCRT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SCRT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001989-1.17%
30 dana$ +0.0022+1.32%
60 dana$ +0.0085+5.32%
90 dana$ -0.0151-8.25%
SCRT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SCRT od $ -0.001989 (-1.17%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SCRT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0022 (+1.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SCRT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCRT od $ +0.0085 (+5.32%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SCRT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0151 (-8.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SCRT (SCRT)?

Pogledajte SCRT stranicu Povijest cijena sada.

Što je SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

SCRT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SCRT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SCRT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SCRT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SCRT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SCRT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SCRT (SCRT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SCRT (SCRT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SCRT.

Provjerite SCRT predviđanje cijene sada!

SCRT (SCRT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SCRT (SCRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SCRT (SCRT)

Tražiš kako kupiti SCRT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SCRT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCRT u lokalnim valutama

1 SCRT(SCRT) u VND
4,420.92
1 SCRT(SCRT) u AUD
A$0.25536
1 SCRT(SCRT) u GBP
0.12264
1 SCRT(SCRT) u EUR
0.1428
1 SCRT(SCRT) u USD
$0.168
1 SCRT(SCRT) u MYR
RM0.70896
1 SCRT(SCRT) u TRY
6.91152
1 SCRT(SCRT) u JPY
¥24.696
1 SCRT(SCRT) u ARS
ARS$231.40488
1 SCRT(SCRT) u RUB
13.53576
1 SCRT(SCRT) u INR
14.784
1 SCRT(SCRT) u IDR
Rp2,754.09792
1 SCRT(SCRT) u KRW
234.3096
1 SCRT(SCRT) u PHP
9.59616
1 SCRT(SCRT) u EGP
￡E.8.15304
1 SCRT(SCRT) u BRL
R$0.91224
1 SCRT(SCRT) u CAD
C$0.23016
1 SCRT(SCRT) u BDT
20.41704
1 SCRT(SCRT) u NGN
257.27352
1 SCRT(SCRT) u COP
$674.69808
1 SCRT(SCRT) u ZAR
R.2.96016
1 SCRT(SCRT) u UAH
6.95016
1 SCRT(SCRT) u VES
Bs24.528
1 SCRT(SCRT) u CLP
$162.96
1 SCRT(SCRT) u PKR
Rs47.60448
1 SCRT(SCRT) u KZT
90.41928
1 SCRT(SCRT) u THB
฿5.42472
1 SCRT(SCRT) u TWD
NT$5.14584
1 SCRT(SCRT) u AED
د.إ0.61656
1 SCRT(SCRT) u CHF
Fr0.1344
1 SCRT(SCRT) u HKD
HK$1.30872
1 SCRT(SCRT) u AMD
֏64.21968
1 SCRT(SCRT) u MAD
.د.م1.50864
1 SCRT(SCRT) u MXN
$3.1332
1 SCRT(SCRT) u SAR
ريال0.63
1 SCRT(SCRT) u PLN
0.60984
1 SCRT(SCRT) u RON
лв0.72576
1 SCRT(SCRT) u SEK
kr1.57584
1 SCRT(SCRT) u BGN
лв0.28056
1 SCRT(SCRT) u HUF
Ft56.65968
1 SCRT(SCRT) u CZK
3.50112
1 SCRT(SCRT) u KWD
د.ك0.05124
1 SCRT(SCRT) u ILS
0.5628
1 SCRT(SCRT) u AOA
Kz153.14376
1 SCRT(SCRT) u BHD
.د.ب0.063336
1 SCRT(SCRT) u BMD
$0.168
1 SCRT(SCRT) u DKK
kr1.06848
1 SCRT(SCRT) u HNL
L4.39488
1 SCRT(SCRT) u MUR
7.6944
1 SCRT(SCRT) u NAD
$2.95008
1 SCRT(SCRT) u NOK
kr1.67832
1 SCRT(SCRT) u NZD
$0.28392
1 SCRT(SCRT) u PAB
B/.0.168
1 SCRT(SCRT) u PGK
K0.71064
1 SCRT(SCRT) u QAR
ر.ق0.61152
1 SCRT(SCRT) u RSD
дин.16.80168

SCRT Resurs

Za dublje razumijevanje SCRT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SCRT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SCRT

Koliko SCRT (SCRT) vrijedi danas?
Cijena SCRT uživo u USD je 0.168 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCRT u USD?
Trenutačna cijena SCRT u USD je $ 0.168. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SCRT?
Tržišna kapitalizacija za SCRT je $ 53.39M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCRT?
Količina u optjecaju za SCRT je 317.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCRT?
SCRT je postigao ATH cijenu od 10.644924210205865 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCRT?
SCRT je vidio ATL cijenu od 0.13660114265754694 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCRT?
24-satni obujam trgovanja za SCRT je $ 280.57K USD.
Hoće li SCRT još narasti ove godine?
SCRT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCRT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SCRT (SCRT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

