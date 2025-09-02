Što je SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

SCRT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SCRT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti SCRT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o SCRT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SCRT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SCRT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SCRT (SCRT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SCRT (SCRT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SCRT.

Provjerite SCRT predviđanje cijene sada!

SCRT (SCRT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SCRT (SCRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SCRT (SCRT)

Tražiš kako kupiti SCRT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SCRT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCRT u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

SCRT Resurs

Za dublje razumijevanje SCRT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SCRT Koliko SCRT (SCRT) vrijedi danas? Cijena SCRT uživo u USD je 0.168 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SCRT u USD? $ 0.168 . Provjerite Trenutačna cijena SCRT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija SCRT? Tržišna kapitalizacija za SCRT je $ 53.39M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SCRT? Količina u optjecaju za SCRT je 317.82M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCRT? SCRT je postigao ATH cijenu od 10.644924210205865 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCRT? SCRT je vidio ATL cijenu od 0.13660114265754694 USD . Koliki je obujam trgovanja za SCRT? 24-satni obujam trgovanja za SCRT je $ 280.57K USD . Hoće li SCRT još narasti ove godine? SCRT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCRT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

