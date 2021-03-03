SCRT (SCRT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SCRT (SCRT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SCRT (SCRT) Informacije Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance. Službena web stranica: https://scrt.network Bijela knjiga: https://docs.scrt.network/ Istraživač blokova: https://www.mintscan.io/secret Kupi SCRT odmah!

SCRT (SCRT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SCRT (SCRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 53.37M $ 53.37M $ 53.37M Ukupna količina: $ 333.03M $ 333.03M $ 333.03M Količina u optjecaju: $ 318.07M $ 318.07M $ 318.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.88M $ 55.88M $ 55.88M Povijesni maksimum: $ 10.715 $ 10.715 $ 10.715 Povijesni minimum: $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 Trenutna cijena: $ 0.1678 $ 0.1678 $ 0.1678 Saznajte više o cijeni SCRT (SCRT)

SCRT (SCRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SCRT (SCRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCRT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCRT tokena, istražite SCRT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SCRT Jeste li zainteresirani za dodavanje SCRT (SCRT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SCRT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SCRT na MEXC-u odmah!

SCRT (SCRT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SCRT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SCRT povijest cijena odmah!

SCRT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SCRT? Naša SCRT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SCRT predviđanje cijene tokena odmah!

