Panther Protocol (ZKP) Informacije Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Službena web stranica: https://www.pantherprotocol.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 Kupi ZKP odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 0.00
Ukupna količina: $ 361.99M
Količina u optjecaju: $ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.90M
Povijesni maksimum: $ 0.04868
Povijesni minimum: $ 0.006864153699566627
Trenutna cijena: $ 0.0069

Panther Protocol (ZKP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Panther Protocol (ZKP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZKP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZKP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZKP tokena, istražite ZKP cijenu tokena uživo!

