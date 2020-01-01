Scallop (SCA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Scallop (SCA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Scallop (SCA) Informacije Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders. Službena web stranica: https://scallop.io/ Bijela knjiga: https://docs.scallop.io/ Istraživač blokova: https://suivision.xyz/coin/0x7016aae72cfc67f2fadf55769c0a7dd54291a583b63051a5ed71081cce836ac6::sca::SCA Kupi SCA odmah!

Scallop (SCA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scallop (SCA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.69M $ 12.69M $ 12.69M Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 122.40M $ 122.40M $ 122.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.93M $ 25.93M $ 25.93M Povijesni maksimum: $ 1.5473 $ 1.5473 $ 1.5473 Povijesni minimum: $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 Trenutna cijena: $ 0.1037 $ 0.1037 $ 0.1037 Saznajte više o cijeni Scallop (SCA)

Scallop (SCA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Scallop (SCA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCA tokena, istražite SCA cijenu tokena uživo!

