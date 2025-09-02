Više o SCA

Scallop Logotip

Scallop Cijena(SCA)

1 SCA u USD cijena uživo:

$0.1083
$0.1083$0.1083
+0.65%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Scallop (SCA)
Scallop (SCA) Informacije o cijeni (USD)

+7.97%

+7.97%

Scallop (SCA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1083. Tijekom protekla 24 sata, SCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0971 i najviše cijene $ 0.1105, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCA je $ 1.4898066080245465, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06093134134943106.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCA se promijenio za +0.83% u posljednjih sat vremena, +0.65% u posljednjih 24 sata i +7.97% u posljednjih 7 dana.

No.1075

$ 13.20M
$ 13.20M$ 13.20M

$ 43.37K
$ 43.37K$ 43.37K

$ 27.08M
$ 27.08M$ 27.08M

121.90M
121.90M 121.90M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

48.75%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scallop je $ 13.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 43.37K. Količina u optjecaju SCA je 121.90M, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.08M.

Scallop (SCA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Scallop za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000699+0.65%
30 dana$ +0.0059+5.76%
60 dana$ -0.0324-23.03%
90 dana$ -0.0127-10.50%
Scallop promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SCA od $ +0.000699 (+0.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Scallop 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0059 (+5.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Scallop 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCA od $ -0.0324 (-23.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Scallop 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0127 (-10.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Scallop (SCA)

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Scallop dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Scallop ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Scallop Predviđanje cijene (USD)

Scallop (SCA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Scallop (SCA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Scallop (SCA)

Tražiš kako kupiti Scallop? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Scallop na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCA u lokalnim valutama

1 Scallop(SCA) u VND
2,849.9145
1 Scallop(SCA) u AUD
A$0.164616
1 Scallop(SCA) u GBP
0.079059
1 Scallop(SCA) u EUR
0.092055
1 Scallop(SCA) u USD
$0.1083
1 Scallop(SCA) u MYR
RM0.457026
1 Scallop(SCA) u TRY
4.455462
1 Scallop(SCA) u JPY
¥15.9201
1 Scallop(SCA) u ARS
ARS$149.173503
1 Scallop(SCA) u RUB
8.725731
1 Scallop(SCA) u INR
9.5304
1 Scallop(SCA) u IDR
Rp1,775.409552
1 Scallop(SCA) u KRW
151.04601
1 Scallop(SCA) u PHP
6.186096
1 Scallop(SCA) u EGP
￡E.5.255799
1 Scallop(SCA) u BRL
R$0.588069
1 Scallop(SCA) u CAD
C$0.148371
1 Scallop(SCA) u BDT
13.161699
1 Scallop(SCA) u NGN
165.849537
1 Scallop(SCA) u COP
$434.939298
1 Scallop(SCA) u ZAR
R.1.908246
1 Scallop(SCA) u UAH
4.480371
1 Scallop(SCA) u VES
Bs15.8118
1 Scallop(SCA) u CLP
$105.051
1 Scallop(SCA) u PKR
Rs30.687888
1 Scallop(SCA) u KZT
58.288143
1 Scallop(SCA) u THB
฿3.497007
1 Scallop(SCA) u TWD
NT$3.317229
1 Scallop(SCA) u AED
د.إ0.397461
1 Scallop(SCA) u CHF
Fr0.08664
1 Scallop(SCA) u HKD
HK$0.843657
1 Scallop(SCA) u AMD
֏41.398758
1 Scallop(SCA) u MAD
.د.م0.972534
1 Scallop(SCA) u MXN
$2.019795
1 Scallop(SCA) u SAR
ريال0.406125
1 Scallop(SCA) u PLN
0.393129
1 Scallop(SCA) u RON
лв0.467856
1 Scallop(SCA) u SEK
kr1.015854
1 Scallop(SCA) u BGN
лв0.180861
1 Scallop(SCA) u HUF
Ft36.525258
1 Scallop(SCA) u CZK
2.256972
1 Scallop(SCA) u KWD
د.ك0.0330315
1 Scallop(SCA) u ILS
0.362805
1 Scallop(SCA) u AOA
Kz98.723031
1 Scallop(SCA) u BHD
.د.ب0.0408291
1 Scallop(SCA) u BMD
$0.1083
1 Scallop(SCA) u DKK
kr0.688788
1 Scallop(SCA) u HNL
L2.833128
1 Scallop(SCA) u MUR
4.96014
1 Scallop(SCA) u NAD
$1.901748
1 Scallop(SCA) u NOK
kr1.081917
1 Scallop(SCA) u NZD
$0.183027
1 Scallop(SCA) u PAB
B/.0.1083
1 Scallop(SCA) u PGK
K0.458109
1 Scallop(SCA) u QAR
ر.ق0.394212
1 Scallop(SCA) u RSD
дин.10.831083

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

