VANRY (VANRY) Informacije Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain. Službena web stranica: https://vanarchain.com/ Bijela knjiga: https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624 Kupi VANRY odmah!

VANRY (VANRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VANRY (VANRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.14M $ 52.14M $ 52.14M Ukupna količina: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Količina u optjecaju: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 63.07M $ 63.07M $ 63.07M Povijesni maksimum: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Povijesni minimum: $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 Trenutna cijena: $ 0.02628 $ 0.02628 $ 0.02628 Saznajte više o cijeni VANRY (VANRY)

VANRY (VANRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VANRY (VANRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VANRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VANRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VANRY tokena, istražite VANRY cijenu tokena uživo!

VANRY (VANRY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VANRY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VANRY povijest cijena odmah!

VANRY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VANRY? Naša VANRY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VANRY predviđanje cijene tokena odmah!

