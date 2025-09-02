Više o SAUBER

SAUBER Informacije o cijeni

SAUBER Službena web stranica

SAUBER Tokenomija

SAUBER Prognoza cijena

SAUBER Povijest

Vodič za kupnju SAUBER

Konverter SAUBER u fiducijarnu valutu

SAUBER Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sauber FT Logotip

Sauber FT Cijena(SAUBER)

1 SAUBER u USD cijena uživo:

$0.1949
$0.1949$0.1949
+0.61%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sauber FT (SAUBER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:38:22 (UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1918
$ 0.1918$ 0.1918
24-satna najniža cijena
$ 0.2044
$ 0.2044$ 0.2044
24-satna najviša cijena

$ 0.1918
$ 0.1918$ 0.1918

$ 0.2044
$ 0.2044$ 0.2044

$ 12.8254049
$ 12.8254049$ 12.8254049

$ 0.15112019453382508
$ 0.15112019453382508$ 0.15112019453382508

-0.62%

+0.61%

-0.11%

-0.11%

Sauber FT (SAUBER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1949. Tijekom protekla 24 sata, SAUBERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1918 i najviše cijene $ 0.2044, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAUBER je $ 12.8254049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.15112019453382508.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAUBER se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +0.61% u posljednjih 24 sata i -0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sauber FT (SAUBER)

No.2369

$ 542.98K
$ 542.98K$ 542.98K

$ 55.67K
$ 55.67K$ 55.67K

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

2.79M
2.79M 2.79M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sauber FT je $ 542.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.67K. Količina u optjecaju SAUBER je 2.79M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.95M.

Sauber FT (SAUBER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sauber FT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.001182+0.61%
30 dana$ -0.0402-17.10%
60 dana$ +0.0352+22.04%
90 dana$ -0.0158-7.50%
Sauber FT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SAUBER od $ +0.001182 (+0.61%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sauber FT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0402 (-17.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sauber FT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SAUBER od $ +0.0352 (+22.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sauber FT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0158 (-7.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sauber FT (SAUBER)?

Pogledajte Sauber FT stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sauber FT (SAUBER)

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Sauber FT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sauber FT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SAUBER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sauber FT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sauber FT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sauber FT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sauber FT (SAUBER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sauber FT (SAUBER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sauber FT.

Provjerite Sauber FT predviđanje cijene sada!

Sauber FT (SAUBER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sauber FT (SAUBER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAUBER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sauber FT (SAUBER)

Tražiš kako kupiti Sauber FT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sauber FT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SAUBER u lokalnim valutama

1 Sauber FT(SAUBER) u VND
5,128.7935
1 Sauber FT(SAUBER) u AUD
A$0.296248
1 Sauber FT(SAUBER) u GBP
0.142277
1 Sauber FT(SAUBER) u EUR
0.165665
1 Sauber FT(SAUBER) u USD
$0.1949
1 Sauber FT(SAUBER) u MYR
RM0.822478
1 Sauber FT(SAUBER) u TRY
8.018186
1 Sauber FT(SAUBER) u JPY
¥28.6503
1 Sauber FT(SAUBER) u ARS
ARS$268.457209
1 Sauber FT(SAUBER) u RUB
15.703093
1 Sauber FT(SAUBER) u INR
17.149251
1 Sauber FT(SAUBER) u IDR
Rp3,195.081456
1 Sauber FT(SAUBER) u KRW
271.82703
1 Sauber FT(SAUBER) u PHP
11.132688
1 Sauber FT(SAUBER) u EGP
￡E.9.458497
1 Sauber FT(SAUBER) u BRL
R$1.058307
1 Sauber FT(SAUBER) u CAD
C$0.267013
1 Sauber FT(SAUBER) u BDT
23.686197
1 Sauber FT(SAUBER) u NGN
298.467911
1 Sauber FT(SAUBER) u COP
$782.730094
1 Sauber FT(SAUBER) u ZAR
R.3.43024
1 Sauber FT(SAUBER) u UAH
8.063013
1 Sauber FT(SAUBER) u VES
Bs28.4554
1 Sauber FT(SAUBER) u CLP
$189.053
1 Sauber FT(SAUBER) u PKR
Rs55.226864
1 Sauber FT(SAUBER) u KZT
104.897129
1 Sauber FT(SAUBER) u THB
฿6.293321
1 Sauber FT(SAUBER) u TWD
NT$5.967838
1 Sauber FT(SAUBER) u AED
د.إ0.715283
1 Sauber FT(SAUBER) u CHF
Fr0.15592
1 Sauber FT(SAUBER) u HKD
HK$1.518271
1 Sauber FT(SAUBER) u AMD
֏74.502474
1 Sauber FT(SAUBER) u MAD
.د.م1.750202
1 Sauber FT(SAUBER) u MXN
$3.632936
1 Sauber FT(SAUBER) u SAR
ريال0.730875
1 Sauber FT(SAUBER) u PLN
0.707487
1 Sauber FT(SAUBER) u RON
лв0.843917
1 Sauber FT(SAUBER) u SEK
kr1.828162
1 Sauber FT(SAUBER) u BGN
лв0.325483
1 Sauber FT(SAUBER) u HUF
Ft65.755362
1 Sauber FT(SAUBER) u CZK
4.063665
1 Sauber FT(SAUBER) u KWD
د.ك0.0594445
1 Sauber FT(SAUBER) u ILS
0.652915
1 Sauber FT(SAUBER) u AOA
Kz177.664993
1 Sauber FT(SAUBER) u BHD
.د.ب0.0732824
1 Sauber FT(SAUBER) u BMD
$0.1949
1 Sauber FT(SAUBER) u DKK
kr1.241513
1 Sauber FT(SAUBER) u HNL
L5.098584
1 Sauber FT(SAUBER) u MUR
8.92642
1 Sauber FT(SAUBER) u NAD
$3.422444
1 Sauber FT(SAUBER) u NOK
kr1.947051
1 Sauber FT(SAUBER) u NZD
$0.329381
1 Sauber FT(SAUBER) u PAB
B/.0.1949
1 Sauber FT(SAUBER) u PGK
K0.824427
1 Sauber FT(SAUBER) u QAR
ر.ق0.709436
1 Sauber FT(SAUBER) u RSD
дин.19.493898

Sauber FT Resurs

Za dublje razumijevanje Sauber FT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Sauber FT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sauber FT

Koliko Sauber FT (SAUBER) vrijedi danas?
Cijena SAUBER uživo u USD je 0.1949 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAUBER u USD?
Trenutačna cijena SAUBER u USD je $ 0.1949. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sauber FT?
Tržišna kapitalizacija za SAUBER je $ 542.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAUBER?
Količina u optjecaju za SAUBER je 2.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAUBER?
SAUBER je postigao ATH cijenu od 12.8254049 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAUBER?
SAUBER je vidio ATL cijenu od 0.15112019453382508 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAUBER?
24-satni obujam trgovanja za SAUBER je $ 55.67K USD.
Hoće li SAUBER još narasti ove godine?
SAUBER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAUBER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:38:22 (UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SAUBER u USD kalkulator

Iznos

SAUBER
SAUBER
USD
USD

1 SAUBER = 0.1949 USD

Trgujte SAUBER

SAUBERUSDT
$0.1949
$0.1949$0.1949
+0.72%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine