Sauber FT (SAUBER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sauber FT (SAUBER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sauber FT (SAUBER) Informacije $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Službena web stranica: https://www.socios.com Istraživač blokova: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Kupi SAUBER odmah!

Sauber FT (SAUBER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sauber FT (SAUBER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 498.68K $ 498.68K $ 498.68K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Povijesni maksimum: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Povijesni minimum: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 Trenutna cijena: $ 0.179 $ 0.179 $ 0.179 Saznajte više o cijeni Sauber FT (SAUBER)

Sauber FT (SAUBER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sauber FT (SAUBER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAUBER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAUBER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAUBER tokena, istražite SAUBER cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SAUBER Jeste li zainteresirani za dodavanje Sauber FT (SAUBER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SAUBER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SAUBER na MEXC-u odmah!

Sauber FT (SAUBER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SAUBER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SAUBER povijest cijena odmah!

SAUBER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SAUBER? Naša SAUBER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SAUBER predviđanje cijene tokena odmah!

