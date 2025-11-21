Sapien (SAPIEN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Sapien (SAPIEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
2025-11-21
Sapien (SAPIEN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sapien (SAPIEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 33.32M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 250.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 133.28M
Povijesni maksimum:
$ 0.57373
Povijesni minimum:
$ 0.051122873927006145
Trenutna cijena:
$ 0.13328
Sapien (SAPIEN) Informacije

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Službena web stranica:
https://www.sapien.io/
Bijela knjiga:
https://docs.sapien.io/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Sapien (SAPIEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Sapien (SAPIEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SAPIEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SAPIEN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SAPIEN tokena, istražite SAPIEN cijenu tokena uživo!

