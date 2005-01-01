SentraNet (SENT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SentraNet (SENT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SentraNet (SENT) Informacije $SENT is the utility and reward token of SentraNet — a decentralized security protocol for Web3. It powers threat detection, community defense incentives, and on-chain governance, all with zero buy/sell tax and full transparency. Službena web stranica: https://sentranet.org/ Bijela knjiga: https://docs.sentranet.org/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x6a88C702D7644e8d04c7a380f06Fc6AC9625d3a3 Kupi SENT odmah!

SentraNet (SENT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SentraNet (SENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 270.00K $ 270.00K $ 270.00K Povijesni maksimum: $ 0.6535 $ 0.6535 $ 0.6535 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.000027 $ 0.000027 $ 0.000027 Saznajte više o cijeni SentraNet (SENT)

SentraNet (SENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SentraNet (SENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SENT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SENT tokena, istražite SENT cijenu tokena uživo!

