Sapien Cijena danas

Trenutačna cijena Sapien (SAPIEN) danas je $ 0.14531, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SAPIEN u USD je $ 0.14531 po SAPIEN.

Sapien trenutačno je na #544 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 36.33M, s količinom u optjecaju od 250.00M SAPIEN. Tijekom posljednja 24 sata, SAPIEN trgovao je između $ 0.13913 (niska) i $ 0.15387 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.5501803108179243, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.051122873927006145.

U kratkoročnim performansama, SAPIEN se kretao +0.28% u posljednjem satu i -24.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 209.41K.

Informacije o tržištu Sapien (SAPIEN)

Poredak No.544 Tržišna kapitalizacija $ 36.33M$ 36.33M $ 36.33M Obujam (24 sata) $ 209.41K$ 209.41K $ 209.41K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 145.31M$ 145.31M $ 145.31M Količina u optjecaju 250.00M 250.00M 250.00M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 25.00% Javni blockchain BASE

