Overtake Cijena danas

Trenutačna cijena Overtake (TAKE) danas je $ 0.2754, s promjenom od 0.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TAKE u USD je $ 0.2754 po TAKE.

Overtake trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TAKE. Tijekom posljednja 24 sata, TAKE trgovao je između $ 0.27239 (niska) i $ 0.2851 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TAKE se kretao -0.20% u posljednjem satu i -9.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 583.81K.

Informacije o tržištu Overtake (TAKE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 583.81K$ 583.81K $ 583.81K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 275.40M$ 275.40M $ 275.40M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Overtake je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 583.81K. Količina u optjecaju TAKE je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 275.40M.