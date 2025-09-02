Više o SAI

Sharpe AI Cijena(SAI)

$0.01337
+9.14%1D
Grafikon aktualnih cijena Sharpe AI (SAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:02:21 (UTC+8)

Sharpe AI (SAI) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+14.07%

+9.14%

-1.04%

-1.04%

Sharpe AI (SAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01337. Tijekom protekla 24 sata, SAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01158 i najviše cijene $ 0.01337, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAI je $ 0.11547761410975245, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005510456677960299.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAI se promijenio za +14.07% u posljednjih sat vremena, +9.14% u posljednjih 24 sata i -1.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sharpe AI (SAI)

11.18%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sharpe AI je $ 1.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 111.39K. Količina u optjecaju SAI je 111.82M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.37M.

Sharpe AI (SAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sharpe AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0011197+9.14%
30 dana$ -0.00412-23.56%
60 dana$ -0.00247-15.60%
90 dana$ -0.01314-49.57%
Sharpe AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SAI od $ +0.0011197 (+9.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sharpe AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00412 (-23.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sharpe AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SAI od $ -0.00247 (-15.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sharpe AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01314 (-49.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sharpe AI (SAI)?

Pogledajte Sharpe AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sharpe AI (SAI)

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Sharpe AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sharpe AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sharpe AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sharpe AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sharpe AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sharpe AI (SAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sharpe AI (SAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sharpe AI.

Provjerite Sharpe AI predviđanje cijene sada!

Sharpe AI (SAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sharpe AI (SAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sharpe AI (SAI)

Tražiš kako kupiti Sharpe AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sharpe AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SAI u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje Sharpe AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sharpe AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sharpe AI

Koliko Sharpe AI (SAI) vrijedi danas?
Cijena SAI uživo u USD je 0.01337 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAI u USD?
Trenutačna cijena SAI u USD je $ 0.01337. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sharpe AI?
Tržišna kapitalizacija za SAI je $ 1.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAI?
Količina u optjecaju za SAI je 111.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAI?
SAI je postigao ATH cijenu od 0.11547761410975245 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAI?
SAI je vidio ATL cijenu od 0.005510456677960299 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAI?
24-satni obujam trgovanja za SAI je $ 111.39K USD.
Hoće li SAI još narasti ove godine?
SAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Sharpe AI (SAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

