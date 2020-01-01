Sharpe AI (SAI) Tokenomika

Sharpe AI (SAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Sharpe AI (SAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Sharpe AI (SAI) Informacije

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Službena web stranica:
http://sharpe.ai
Bijela knjiga:
https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6

Sharpe AI (SAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sharpe AI (SAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 111.82M
$ 111.82M$ 111.82M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 14.09M
$ 14.09M$ 14.09M
Povijesni maksimum:
$ 0.12
$ 0.12$ 0.12
Povijesni minimum:
$ 0.005510456677960299
$ 0.005510456677960299$ 0.005510456677960299
Trenutna cijena:
$ 0.01409
$ 0.01409$ 0.01409

Sharpe AI (SAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Sharpe AI (SAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SAI tokena, istražite SAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SAI

Jeste li zainteresirani za dodavanje Sharpe AI (SAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Sharpe AI (SAI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SAI? Naša SAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.