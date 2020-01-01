Sharpe AI (SAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sharpe AI (SAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sharpe AI (SAI) Informacije Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Službena web stranica: http://sharpe.ai Bijela knjiga: https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 Kupi SAI odmah!

Sharpe AI (SAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sharpe AI (SAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 111.82M $ 111.82M $ 111.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.09M $ 14.09M $ 14.09M Povijesni maksimum: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Povijesni minimum: $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 Trenutna cijena: $ 0.01409 $ 0.01409 $ 0.01409 Saznajte više o cijeni Sharpe AI (SAI)

Sharpe AI (SAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sharpe AI (SAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAI tokena, istražite SAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SAI Jeste li zainteresirani za dodavanje Sharpe AI (SAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SAI na MEXC-u odmah!

Sharpe AI (SAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SAI povijest cijena odmah!

SAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SAI? Naša SAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!