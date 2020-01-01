SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SAFE AnWang (SAFE4), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SAFE AnWang (SAFE4) Informacije The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. Službena web stranica: https://www.anwang.com Bijela knjiga: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 Kupi SAFE4 odmah!

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SAFE AnWang (SAFE4), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.65M $ 7.65M $ 7.65M Povijesni maksimum: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 Povijesni minimum: $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 Trenutna cijena: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Saznajte više o cijeni SAFE AnWang (SAFE4)

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SAFE AnWang (SAFE4) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAFE4 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAFE4 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAFE4 tokena, istražite SAFE4 cijenu tokena uživo!

SAFE AnWang (SAFE4) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SAFE4 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SAFE4 povijest cijena odmah!

