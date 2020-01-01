SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomika
The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.
SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SAFE AnWang (SAFE4), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike SAFE AnWang (SAFE4) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SAFE4 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SAFE4 tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SAFE4 tokena, istražite SAFE4 cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
