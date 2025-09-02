Više o SAFE4

SAFE AnWang Logotip

SAFE AnWang Cijena(SAFE4)

1 SAFE4 u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena SAFE AnWang (SAFE4)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:37:25 (UTC+8)

SAFE AnWang (SAFE4) Informacije o cijeni (USD)

SAFE AnWang (SAFE4) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.901. Tijekom protekla 24 sata, SAFE4trgovalo je između najniže cijene $ 2.85 i najviše cijene $ 2.997, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAFE4 je $ 68.40181061180506, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.3419666693271253.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAFE4 se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SAFE AnWang (SAFE4)

Trenutačna tržišna kapitalizacija SAFE AnWang je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 159.91K. Količina u optjecaju SAFE4 je 0.00, s ukupnom količinom od 2657730.94. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.71M.

SAFE AnWang (SAFE4) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SAFE AnWang za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.808-21.79%
60 dana$ -3.65-55.72%
90 dana$ -4.711-61.89%
SAFE AnWang promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SAFE4 od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SAFE AnWang 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.808 (-21.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SAFE AnWang 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SAFE4 od $ -3.65 (-55.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SAFE AnWang 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -4.711 (-61.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SAFE AnWang (SAFE4)?

Pogledajte SAFE AnWang stranicu Povijest cijena sada.

Što je SAFE AnWang (SAFE4)

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

SAFE AnWang dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SAFE AnWang ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SAFE4 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SAFE AnWang na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SAFE AnWang učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SAFE AnWang Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SAFE AnWang (SAFE4) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SAFE AnWang (SAFE4) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SAFE AnWang.

Provjerite SAFE AnWang predviđanje cijene sada!

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SAFE AnWang (SAFE4) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAFE4 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SAFE AnWang (SAFE4)

Tražiš kako kupiti SAFE AnWang? Proces je jednostavan i bez muke!

SAFE4 u lokalnim valutama

1 SAFE AnWang(SAFE4) u VND
76,339.815
1 SAFE AnWang(SAFE4) u AUD
A$4.40952
1 SAFE AnWang(SAFE4) u GBP
2.11773
1 SAFE AnWang(SAFE4) u EUR
2.46585
1 SAFE AnWang(SAFE4) u USD
$2.901
1 SAFE AnWang(SAFE4) u MYR
RM12.24222
1 SAFE AnWang(SAFE4) u TRY
119.34714
1 SAFE AnWang(SAFE4) u JPY
¥426.447
1 SAFE AnWang(SAFE4) u ARS
ARS$3,995.86641
1 SAFE AnWang(SAFE4) u RUB
233.73357
1 SAFE AnWang(SAFE4) u INR
255.25899
1 SAFE AnWang(SAFE4) u IDR
Rp47,557.36944
1 SAFE AnWang(SAFE4) u KRW
4,046.0247
1 SAFE AnWang(SAFE4) u PHP
165.70512
1 SAFE AnWang(SAFE4) u EGP
￡E.140.78553
1 SAFE AnWang(SAFE4) u BRL
R$15.75243
1 SAFE AnWang(SAFE4) u CAD
C$3.97437
1 SAFE AnWang(SAFE4) u BDT
352.55853
1 SAFE AnWang(SAFE4) u NGN
4,442.56239
1 SAFE AnWang(SAFE4) u COP
$11,650.59006
1 SAFE AnWang(SAFE4) u ZAR
R.51.0576
1 SAFE AnWang(SAFE4) u UAH
120.01437
1 SAFE AnWang(SAFE4) u VES
Bs423.546
1 SAFE AnWang(SAFE4) u CLP
$2,813.97
1 SAFE AnWang(SAFE4) u PKR
Rs822.02736
1 SAFE AnWang(SAFE4) u KZT
1,561.34721
1 SAFE AnWang(SAFE4) u THB
฿93.67329
1 SAFE AnWang(SAFE4) u TWD
NT$88.82862
1 SAFE AnWang(SAFE4) u AED
د.إ10.64667
1 SAFE AnWang(SAFE4) u CHF
Fr2.3208
1 SAFE AnWang(SAFE4) u HKD
HK$22.59879
1 SAFE AnWang(SAFE4) u AMD
֏1,108.93626
1 SAFE AnWang(SAFE4) u MAD
.د.م26.05098
1 SAFE AnWang(SAFE4) u MXN
$54.07464
1 SAFE AnWang(SAFE4) u SAR
ريال10.87875
1 SAFE AnWang(SAFE4) u PLN
10.53063
1 SAFE AnWang(SAFE4) u RON
лв12.56133
1 SAFE AnWang(SAFE4) u SEK
kr27.21138
1 SAFE AnWang(SAFE4) u BGN
лв4.84467
1 SAFE AnWang(SAFE4) u HUF
Ft978.73938
1 SAFE AnWang(SAFE4) u CZK
60.48585
1 SAFE AnWang(SAFE4) u KWD
د.ك0.884805
1 SAFE AnWang(SAFE4) u ILS
9.71835
1 SAFE AnWang(SAFE4) u AOA
Kz2,644.46457
1 SAFE AnWang(SAFE4) u BHD
.د.ب1.090776
1 SAFE AnWang(SAFE4) u BMD
$2.901
1 SAFE AnWang(SAFE4) u DKK
kr18.47937
1 SAFE AnWang(SAFE4) u HNL
L75.89016
1 SAFE AnWang(SAFE4) u MUR
132.8658
1 SAFE AnWang(SAFE4) u NAD
$50.94156
1 SAFE AnWang(SAFE4) u NOK
kr28.98099
1 SAFE AnWang(SAFE4) u NZD
$4.90269
1 SAFE AnWang(SAFE4) u PAB
B/.2.901
1 SAFE AnWang(SAFE4) u PGK
K12.27123
1 SAFE AnWang(SAFE4) u QAR
ر.ق10.55964
1 SAFE AnWang(SAFE4) u RSD
дин.290.15802

SAFE AnWang Resurs

Za dublje razumijevanje SAFE AnWang, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SAFE AnWang web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SAFE AnWang

Koliko SAFE AnWang (SAFE4) vrijedi danas?
Cijena SAFE4 uživo u USD je 2.901 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAFE4 u USD?
Trenutačna cijena SAFE4 u USD je $ 2.901. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SAFE AnWang?
Tržišna kapitalizacija za SAFE4 je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAFE4?
Količina u optjecaju za SAFE4 je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAFE4?
SAFE4 je postigao ATH cijenu od 68.40181061180506 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAFE4?
SAFE4 je vidio ATL cijenu od 1.3419666693271253 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAFE4?
24-satni obujam trgovanja za SAFE4 je $ 159.91K USD.
Hoće li SAFE4 još narasti ove godine?
SAFE4 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAFE4 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:37:25 (UTC+8)

Glavne novosti

