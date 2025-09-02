SAFE AnWang (SAFE4) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.901. Tijekom protekla 24 sata, SAFE4trgovalo je između najniže cijene $ 2.85 i najviše cijene $ 2.997, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAFE4 je $ 68.40181061180506, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.3419666693271253.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAFE4 se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu SAFE AnWang (SAFE4)
No.3980
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 159.91K
$ 159.91K$ 159.91K
$ 7.71M
$ 7.71M$ 7.71M
0.00
0.00 0.00
2,657,730.94
2,657,730.94 2,657,730.94
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija SAFE AnWang je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 159.91K. Količina u optjecaju SAFE4 je 0.00, s ukupnom količinom od 2657730.94. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.71M.
SAFE AnWang (SAFE4) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena SAFE AnWang za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.808
-21.79%
60 dana
$ -3.65
-55.72%
90 dana
$ -4.711
-61.89%
SAFE AnWang promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SAFE4 od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
SAFE AnWang 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.808 (-21.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
SAFE AnWang 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SAFE4 od $ -3.65 (-55.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
SAFE AnWang 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -4.711 (-61.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.
SAFE AnWang dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SAFE AnWang ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SAFE4 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o SAFE AnWang na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SAFE AnWang učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
