RYO Token (RYO) Informacije RYO was developed to be the cryptocurrency for the masses, focusing on simplicity and usability. The RYO ecosystem includes seamless integration with our digital LIFE Wallet and e-commerce Global Mall platform, poised to catapult RYO to the forefront of global awareness and mass adoption. Designed to be ultra-flexible, ultra-scalable, and ultra-secure with user-friendly interfaces and onboarding processes, RYO is set to establish new standards for crypto usability. Službena web stranica: https://ryocoin.com Bijela knjiga: https://ryocoin.gitbook.io/ryocoin Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4C7fe8F97dB97CbCcC76989AB742afc66ca6e75C Kupi RYO odmah!

RYO Token (RYO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RYO Token (RYO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.57B $ 14.57B $ 14.57B Povijesni maksimum: $ 15.743 $ 15.743 $ 15.743 Povijesni minimum: $ 1.0169715466069038 $ 1.0169715466069038 $ 1.0169715466069038 Trenutna cijena: $ 7.287 $ 7.287 $ 7.287 Saznajte više o cijeni RYO Token (RYO)

RYO Token (RYO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RYO Token (RYO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RYO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RYO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RYO tokena, istražite RYO cijenu tokena uživo!

