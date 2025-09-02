Više o RYO

RYO Token Logotip

RYO Token Cijena(RYO)

1 RYO u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena RYO Token (RYO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:02:07 (UTC+8)

RYO Token (RYO) Informacije o cijeni (USD)

RYO Token (RYO) cijena u stvarnom vremenu je $ 7.191. Tijekom protekla 24 sata, RYOtrgovalo je između najniže cijene $ 7.059 i najviše cijene $ 7.378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RYO je $ 15.7175488598607, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0169715466069038.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RYO se promijenio za +1.13% u posljednjih sat vremena, -0.73% u posljednjih 24 sata i +4.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RYO Token (RYO)

Trenutačna tržišna kapitalizacija RYO Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 187.42K. Količina u optjecaju RYO je 0.00, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.38B.

RYO Token (RYO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena RYO Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0529-0.73%
30 dana$ +0.945+15.12%
60 dana$ +2.986+71.01%
90 dana$ +3.632+102.05%
RYO Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RYO od $ -0.0529 (-0.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

RYO Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.945 (+15.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

RYO Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RYO od $ +2.986 (+71.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

RYO Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +3.632 (+102.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RYO Token (RYO)?

Pogledajte RYO Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je RYO Token (RYO)

RYO was developed to be the cryptocurrency for the masses, focusing on simplicity and usability. The RYO ecosystem includes seamless integration with our digital LIFE Wallet and e-commerce Global Mall platform, poised to catapult RYO to the forefront of global awareness and mass adoption. Designed to be ultra-flexible, ultra-scalable, and ultra-secure with user-friendly interfaces and onboarding processes, RYO is set to establish new standards for crypto usability.

RYO Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RYO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o RYO Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje RYO Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

RYO Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RYO Token (RYO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RYO Token (RYO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RYO Token.

Provjerite RYO Token predviđanje cijene sada!

RYO Token (RYO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RYO Token (RYO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RYO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti RYO Token (RYO)

Tražiš kako kupiti RYO Token? Proces je jednostavan i bez muke!

RYO u lokalnim valutama

1 RYO Token(RYO) u VND
189,231.165
1 RYO Token(RYO) u AUD
A$10.93032
1 RYO Token(RYO) u GBP
5.24943
1 RYO Token(RYO) u EUR
6.11235
1 RYO Token(RYO) u USD
$7.191
1 RYO Token(RYO) u MYR
RM30.34602
1 RYO Token(RYO) u TRY
295.83774
1 RYO Token(RYO) u JPY
¥1,057.077
1 RYO Token(RYO) u ARS
ARS$9,904.95531
1 RYO Token(RYO) u RUB
579.37887
1 RYO Token(RYO) u INR
632.808
1 RYO Token(RYO) u IDR
Rp117,885.22704
1 RYO Token(RYO) u KRW
10,029.2877
1 RYO Token(RYO) u PHP
410.74992
1 RYO Token(RYO) u EGP
￡E.348.97923
1 RYO Token(RYO) u BRL
R$39.04713
1 RYO Token(RYO) u CAD
C$9.85167
1 RYO Token(RYO) u BDT
873.92223
1 RYO Token(RYO) u NGN
11,012.22549
1 RYO Token(RYO) u COP
$28,879.48746
1 RYO Token(RYO) u ZAR
R.126.70542
1 RYO Token(RYO) u UAH
297.49167
1 RYO Token(RYO) u VES
Bs1,049.886
1 RYO Token(RYO) u CLP
$6,975.27
1 RYO Token(RYO) u PKR
Rs2,037.64176
1 RYO Token(RYO) u KZT
3,870.26811
1 RYO Token(RYO) u THB
฿232.19739
1 RYO Token(RYO) u TWD
NT$220.26033
1 RYO Token(RYO) u AED
د.إ26.39097
1 RYO Token(RYO) u CHF
Fr5.7528
1 RYO Token(RYO) u HKD
HK$56.01789
1 RYO Token(RYO) u AMD
֏2,748.83166
1 RYO Token(RYO) u MAD
.د.م64.57518
1 RYO Token(RYO) u MXN
$134.11215
1 RYO Token(RYO) u SAR
ريال26.96625
1 RYO Token(RYO) u PLN
26.10333
1 RYO Token(RYO) u RON
лв31.06512
1 RYO Token(RYO) u SEK
kr67.45158
1 RYO Token(RYO) u BGN
лв12.00897
1 RYO Token(RYO) u HUF
Ft2,425.23666
1 RYO Token(RYO) u CZK
149.86044
1 RYO Token(RYO) u KWD
د.ك2.193255
1 RYO Token(RYO) u ILS
24.08985
1 RYO Token(RYO) u AOA
Kz6,555.09987
1 RYO Token(RYO) u BHD
.د.ب2.711007
1 RYO Token(RYO) u BMD
$7.191
1 RYO Token(RYO) u DKK
kr45.73476
1 RYO Token(RYO) u HNL
L188.11656
1 RYO Token(RYO) u MUR
329.3478
1 RYO Token(RYO) u NAD
$126.27396
1 RYO Token(RYO) u NOK
kr71.83809
1 RYO Token(RYO) u NZD
$12.15279
1 RYO Token(RYO) u PAB
B/.7.191
1 RYO Token(RYO) u PGK
K30.41793
1 RYO Token(RYO) u QAR
ر.ق26.17524
1 RYO Token(RYO) u RSD
дин.719.17191

RYO Token Resurs

Za dublje razumijevanje RYO Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena RYO Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RYO Token

Koliko RYO Token (RYO) vrijedi danas?
Cijena RYO uživo u USD je 7.191 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RYO u USD?
Trenutačna cijena RYO u USD je $ 7.191. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RYO Token?
Tržišna kapitalizacija za RYO je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RYO?
Količina u optjecaju za RYO je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RYO?
RYO je postigao ATH cijenu od 15.7175488598607 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RYO?
RYO je vidio ATL cijenu od 1.0169715466069038 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RYO?
24-satni obujam trgovanja za RYO je $ 187.42K USD.
Hoće li RYO još narasti ove godine?
RYO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RYO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:02:07 (UTC+8)

RYO Token (RYO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

