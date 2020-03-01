HIVE (HIVE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HIVE (HIVE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HIVE (HIVE) Informacije Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Službena web stranica: https://hive.io/ Bijela knjiga: https://hive.io/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explore.openhive.network Kupi HIVE odmah!

HIVE (HIVE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HIVE (HIVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 96.73M $ 96.73M $ 96.73M Ukupna količina: $ 487.07M $ 487.07M $ 487.07M Količina u optjecaju: $ 487.07M $ 487.07M $ 487.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 96.73M $ 96.73M $ 96.73M Povijesni maksimum: $ 3.4103 $ 3.4103 $ 3.4103 Povijesni minimum: $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 Trenutna cijena: $ 0.1986 $ 0.1986 $ 0.1986 Saznajte više o cijeni HIVE (HIVE)

HIVE (HIVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HIVE (HIVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HIVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HIVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HIVE tokena, istražite HIVE cijenu tokena uživo!

