Grafikon aktualnih cijena Ready to Fight (RTF)
Ready to Fight (RTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01117
$ 0.01117$ 0.01117
24-satna najniža cijena
$ 0.01149
$ 0.01149$ 0.01149
24-satna najviša cijena

$ 0.01117
$ 0.01117$ 0.01117

$ 0.01149
$ 0.01149$ 0.01149

$ 0.2862044677525272
$ 0.2862044677525272$ 0.2862044677525272

$ 0.009836048565616116
$ 0.009836048565616116$ 0.009836048565616116

-0.27%

+0.17%

-6.67%

-6.67%

Ready to Fight (RTF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01134. Tijekom protekla 24 sata, RTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01117 i najviše cijene $ 0.01149, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RTF je $ 0.2862044677525272, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.009836048565616116.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RTF se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i -6.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ready to Fight (RTF)

No.3639

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 126.67K
$ 126.67K$ 126.67K

$ 4.54M
$ 4.54M$ 4.54M

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ready to Fight je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 126.67K. Količina u optjecaju RTF je 0.00, s ukupnom količinom od 400000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.54M.

Ready to Fight (RTF) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ready to Fight za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000193+0.17%
30 dana$ -0.00014-1.22%
60 dana$ -0.0138-54.90%
90 dana$ -0.02358-67.53%
Ready to Fight promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RTF od $ +0.0000193 (+0.17%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ready to Fight 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00014 (-1.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ready to Fight 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RTF od $ -0.0138 (-54.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ready to Fight 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02358 (-67.53%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ready to Fight (RTF)?

Pogledajte Ready to Fight stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ready to Fight (RTF)

Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.

Ready to Fight dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ready to Fight ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RTF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ready to Fight na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ready to Fight učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ready to Fight Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ready to Fight (RTF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ready to Fight (RTF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ready to Fight.

Provjerite Ready to Fight predviđanje cijene sada!

Ready to Fight (RTF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ready to Fight (RTF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RTF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ready to Fight (RTF)

Tražiš kako kupiti Ready to Fight? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ready to Fight na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RTF u lokalnim valutama

1 Ready to Fight(RTF) u VND
298.4121
1 Ready to Fight(RTF) u AUD
A$0.0172368
1 Ready to Fight(RTF) u GBP
0.0082782
1 Ready to Fight(RTF) u EUR
0.009639
1 Ready to Fight(RTF) u USD
$0.01134
1 Ready to Fight(RTF) u MYR
RM0.0478548
1 Ready to Fight(RTF) u TRY
0.4665276
1 Ready to Fight(RTF) u JPY
¥1.66698
1 Ready to Fight(RTF) u ARS
ARS$15.6198294
1 Ready to Fight(RTF) u RUB
0.9136638
1 Ready to Fight(RTF) u INR
0.99792
1 Ready to Fight(RTF) u IDR
Rp185.9016096
1 Ready to Fight(RTF) u KRW
15.815898
1 Ready to Fight(RTF) u PHP
0.6477408
1 Ready to Fight(RTF) u EGP
￡E.0.5503302
1 Ready to Fight(RTF) u BRL
R$0.0615762
1 Ready to Fight(RTF) u CAD
C$0.0155358
1 Ready to Fight(RTF) u BDT
1.3781502
1 Ready to Fight(RTF) u NGN
17.3659626
1 Ready to Fight(RTF) u COP
$45.5421204
1 Ready to Fight(RTF) u ZAR
R.0.1998108
1 Ready to Fight(RTF) u UAH
0.4691358
1 Ready to Fight(RTF) u VES
Bs1.65564
1 Ready to Fight(RTF) u CLP
$10.9998
1 Ready to Fight(RTF) u PKR
Rs3.2133024
1 Ready to Fight(RTF) u KZT
6.1033014
1 Ready to Fight(RTF) u THB
฿0.3661686
1 Ready to Fight(RTF) u TWD
NT$0.3473442
1 Ready to Fight(RTF) u AED
د.إ0.0416178
1 Ready to Fight(RTF) u CHF
Fr0.009072
1 Ready to Fight(RTF) u HKD
HK$0.0883386
1 Ready to Fight(RTF) u AMD
֏4.3348284
1 Ready to Fight(RTF) u MAD
.د.م0.1018332
1 Ready to Fight(RTF) u MXN
$0.211491
1 Ready to Fight(RTF) u SAR
ريال0.042525
1 Ready to Fight(RTF) u PLN
0.0411642
1 Ready to Fight(RTF) u RON
лв0.0489888
1 Ready to Fight(RTF) u SEK
kr0.1063692
1 Ready to Fight(RTF) u BGN
лв0.0189378
1 Ready to Fight(RTF) u HUF
Ft3.8245284
1 Ready to Fight(RTF) u CZK
0.2363256
1 Ready to Fight(RTF) u KWD
د.ك0.0034587
1 Ready to Fight(RTF) u ILS
0.037989
1 Ready to Fight(RTF) u AOA
Kz10.3372038
1 Ready to Fight(RTF) u BHD
.د.ب0.00427518
1 Ready to Fight(RTF) u BMD
$0.01134
1 Ready to Fight(RTF) u DKK
kr0.0721224
1 Ready to Fight(RTF) u HNL
L0.2966544
1 Ready to Fight(RTF) u MUR
0.519372
1 Ready to Fight(RTF) u NAD
$0.1991304
1 Ready to Fight(RTF) u NOK
kr0.1132866
1 Ready to Fight(RTF) u NZD
$0.0191646
1 Ready to Fight(RTF) u PAB
B/.0.01134
1 Ready to Fight(RTF) u PGK
K0.0479682
1 Ready to Fight(RTF) u QAR
ر.ق0.0412776
1 Ready to Fight(RTF) u RSD
дин.1.1341134

Ready to Fight Resurs

Za dublje razumijevanje Ready to Fight, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ready to Fight web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ready to Fight

Koliko Ready to Fight (RTF) vrijedi danas?
Cijena RTF uživo u USD je 0.01134 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RTF u USD?
Trenutačna cijena RTF u USD je $ 0.01134. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ready to Fight?
Tržišna kapitalizacija za RTF je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RTF?
Količina u optjecaju za RTF je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RTF?
RTF je postigao ATH cijenu od 0.2862044677525272 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RTF?
RTF je vidio ATL cijenu od 0.009836048565616116 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RTF?
24-satni obujam trgovanja za RTF je $ 126.67K USD.
Hoće li RTF još narasti ove godine?
RTF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RTF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:01:31 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

