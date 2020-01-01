Ready to Fight (RTF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ready to Fight (RTF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ready to Fight (RTF) Informacije Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC. Službena web stranica: https://rtfight.com/ Bijela knjiga: https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0 Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4 Kupi RTF odmah!

Ready to Fight (RTF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ready to Fight (RTF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Povijesni maksimum: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Povijesni minimum: $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 Trenutna cijena: $ 0.01134 $ 0.01134 $ 0.01134 Saznajte više o cijeni Ready to Fight (RTF)

Ready to Fight (RTF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ready to Fight (RTF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RTF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RTF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RTF tokena, istražite RTF cijenu tokena uživo!

Ready to Fight (RTF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RTF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RTF povijest cijena odmah!

RTF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RTF? Naša RTF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RTF predviđanje cijene tokena odmah!

