Roam (ROAM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Roam (ROAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Roam (ROAM) Informacije

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Službena web stranica:
https://weroam.xyz/
Bijela knjiga:
https://weroam.xyz/whitepaper
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn

Roam (ROAM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Roam (ROAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 44.30M
$ 44.30M
Ukupna količina:
$ 996.43M
$ 996.43M
Količina u optjecaju:
$ 312.63M
$ 312.63M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 141.70M
$ 141.70M
Povijesni maksimum:
$ 1.0746
$ 1.0746
Povijesni minimum:
$ 0.06792095365150401
$ 0.06792095365150401
Trenutna cijena:
$ 0.1417
$ 0.1417

Roam (ROAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Roam (ROAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ROAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ROAM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ROAM tokena, istražite ROAM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ROAM

Jeste li zainteresirani za dodavanje Roam (ROAM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ROAM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Roam (ROAM) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ROAM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ROAM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ROAM? Naša ROAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.