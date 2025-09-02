Roam (ROAM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1213. Tijekom protekla 24 sata, ROAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.11775 i najviše cijene $ 0.1277, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROAM je $ 0.40935268299243394, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06792095365150401.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROAM se promijenio za -0.90% u posljednjih sat vremena, -1.46% u posljednjih 24 sata i +9.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Roam (ROAM)
No.667
$ 37.86M
$ 1.09M
$ 121.30M
312.08M
1,000,000,000
996,466,110.980781
31.20%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Roam je $ 37.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.09M. Količina u optjecaju ROAM je 312.08M, s ukupnom količinom od 996466110.980781. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.30M.
Roam (ROAM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Roam za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0017928
-1.46%
30 dana
$ +0.0385
+46.49%
60 dana
$ -0.0175
-12.61%
90 dana
$ -0.0578
-32.28%
Roam promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ROAM od $ -0.0017928 (-1.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Roam 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0385 (+46.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Roam 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ROAM od $ -0.0175 (-12.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Roam 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0578 (-32.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.
Roam dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Roam ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ROAM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Roam na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Roam učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
