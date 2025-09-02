Što je Roam (ROAM)

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Roam Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Roam (ROAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Roam (ROAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Roam.

Roam (ROAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Roam (ROAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Roam (ROAM)

ROAM u lokalnim valutama

Roam Resurs

Za dublje razumijevanje Roam, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Roam Koliko Roam (ROAM) vrijedi danas? Cijena ROAM uživo u USD je 0.1213 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ROAM u USD? $ 0.1213 . Provjerite Trenutačna cijena ROAM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Roam? Tržišna kapitalizacija za ROAM je $ 37.86M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ROAM? Količina u optjecaju za ROAM je 312.08M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROAM? ROAM je postigao ATH cijenu od 0.40935268299243394 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROAM? ROAM je vidio ATL cijenu od 0.06792095365150401 USD . Koliki je obujam trgovanja za ROAM? 24-satni obujam trgovanja za ROAM je $ 1.09M USD . Hoće li ROAM još narasti ove godine? ROAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

