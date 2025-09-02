Više o RIO

RIO Informacije o cijeni

RIO Službena web stranica

RIO Tokenomija

RIO Prognoza cijena

RIO Povijest

Vodič za kupnju RIO

Konverter RIO u fiducijarnu valutu

RIO Spot trgovanje

RIO USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Realio Logotip

Realio Cijena(RIO)

1 RIO u USD cijena uživo:

$0.2542
$0.2542$0.2542
+3.16%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Realio (RIO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:20:54 (UTC+8)

Realio (RIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2377
$ 0.2377$ 0.2377
24-satna najniža cijena
$ 0.2612
$ 0.2612$ 0.2612
24-satna najviša cijena

$ 0.2377
$ 0.2377$ 0.2377

$ 0.2612
$ 0.2612$ 0.2612

--
----

--
----

-2.24%

+3.16%

-9.06%

-9.06%

Realio (RIO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2542. Tijekom protekla 24 sata, RIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2377 i najviše cijene $ 0.2612, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIO je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIO se promijenio za -2.24% u posljednjih sat vremena, +3.16% u posljednjih 24 sata i -9.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Realio (RIO)

--
----

$ 504.80K
$ 504.80K$ 504.80K

$ 25.42M
$ 25.42M$ 25.42M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ALGO

Trenutačna tržišna kapitalizacija Realio je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 504.80K. Količina u optjecaju RIO je --, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.42M.

Realio (RIO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Realio za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.007787+3.16%
30 dana$ +0.0026+1.03%
60 dana$ -0.0445-14.90%
90 dana$ -0.0078-2.98%
Realio promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RIO od $ +0.007787 (+3.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Realio 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0026 (+1.03%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Realio 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RIO od $ -0.0445 (-14.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Realio 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0078 (-2.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Realio (RIO)?

Pogledajte Realio stranicu Povijest cijena sada.

Što je Realio (RIO)

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

Realio dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Realio ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RIO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Realio na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Realio učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Realio Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Realio (RIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Realio (RIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Realio.

Provjerite Realio predviđanje cijene sada!

Realio (RIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Realio (RIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Realio (RIO)

Tražiš kako kupiti Realio? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Realio na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RIO u lokalnim valutama

1 Realio(RIO) u VND
6,689.273
1 Realio(RIO) u AUD
A$0.386384
1 Realio(RIO) u GBP
0.185566
1 Realio(RIO) u EUR
0.21607
1 Realio(RIO) u USD
$0.2542
1 Realio(RIO) u MYR
RM1.072724
1 Realio(RIO) u TRY
10.46033
1 Realio(RIO) u JPY
¥37.3674
1 Realio(RIO) u ARS
ARS$350.137622
1 Realio(RIO) u RUB
20.480894
1 Realio(RIO) u INR
22.392478
1 Realio(RIO) u IDR
Rp4,167.212448
1 Realio(RIO) u KRW
354.03705
1 Realio(RIO) u PHP
14.550408
1 Realio(RIO) u EGP
￡E.12.336326
1 Realio(RIO) u BRL
R$1.380306
1 Realio(RIO) u CAD
C$0.348254
1 Realio(RIO) u BDT
30.94885
1 Realio(RIO) u NGN
389.876708
1 Realio(RIO) u COP
$1,024.99795
1 Realio(RIO) u ZAR
R.4.479004
1 Realio(RIO) u UAH
10.53659
1 Realio(RIO) u VES
Bs37.1132
1 Realio(RIO) u CLP
$246.0656
1 Realio(RIO) u PKR
Rs72.152128
1 Realio(RIO) u KZT
137.107854
1 Realio(RIO) u THB
฿8.208118
1 Realio(RIO) u TWD
NT$7.79123
1 Realio(RIO) u AED
د.إ0.932914
1 Realio(RIO) u CHF
Fr0.20336
1 Realio(RIO) u HKD
HK$1.980218
1 Realio(RIO) u AMD
֏97.24421
1 Realio(RIO) u MAD
.د.م2.2878
1 Realio(RIO) u MXN
$4.743372
1 Realio(RIO) u SAR
ريال0.95325
1 Realio(RIO) u PLN
0.925288
1 Realio(RIO) u RON
лв1.100686
1 Realio(RIO) u SEK
kr2.392022
1 Realio(RIO) u BGN
лв0.424514
1 Realio(RIO) u HUF
Ft85.90689
1 Realio(RIO) u CZK
5.307696
1 Realio(RIO) u KWD
د.ك0.077531
1 Realio(RIO) u ILS
0.85157
1 Realio(RIO) u AOA
Kz231.721094
1 Realio(RIO) u BHD
.د.ب0.0958334
1 Realio(RIO) u BMD
$0.2542
1 Realio(RIO) u DKK
kr1.621796
1 Realio(RIO) u HNL
L6.662582
1 Realio(RIO) u MUR
11.64236
1 Realio(RIO) u NAD
$4.47392
1 Realio(RIO) u NOK
kr2.542
1 Realio(RIO) u NZD
$0.429598
1 Realio(RIO) u PAB
B/.0.2542
1 Realio(RIO) u PGK
K1.075266
1 Realio(RIO) u QAR
ر.ق0.92783
1 Realio(RIO) u RSD
дин.25.463214

Realio Resurs

Za dublje razumijevanje Realio, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Realio web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Realio

Koliko Realio (RIO) vrijedi danas?
Cijena RIO uživo u USD je 0.2542 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RIO u USD?
Trenutačna cijena RIO u USD je $ 0.2542. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Realio?
Tržišna kapitalizacija za RIO je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RIO?
Količina u optjecaju za RIO je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RIO?
RIO je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RIO?
RIO je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za RIO?
24-satni obujam trgovanja za RIO je $ 504.80K USD.
Hoće li RIO još narasti ove godine?
RIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:20:54 (UTC+8)

Realio (RIO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine