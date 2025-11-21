Refacta AI (REFACTA) Tokenomika

Refacta AI (REFACTA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Refacta AI (REFACTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:49:20 (UTC+8)
USD

Refacta AI (REFACTA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Refacta AI (REFACTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 42.46M
$ 42.46M$ 42.46M
Povijesni maksimum:
$ 0.04588
$ 0.04588$ 0.04588
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.04246
$ 0.04246$ 0.04246

Refacta AI (REFACTA) Informacije

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Službena web stranica:
https://refacta.app/
Bijela knjiga:
https://paperdocs.gitbook.io/refacta
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x755025385B692A423039510D64c8B02156ACb813

Refacta AI (REFACTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Refacta AI (REFACTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj REFACTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja REFACTA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku REFACTA tokena, istražite REFACTA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti REFACTA

Jeste li zainteresirani za dodavanje Refacta AI (REFACTA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje REFACTA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Refacta AI (REFACTA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena REFACTA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

REFACTA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide REFACTA? Naša REFACTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti