Refacta AI Cijena danas

Trenutačna cijena Refacta AI (REFACTA) danas je $ 0.04458, s promjenom od 0.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije REFACTA u USD je $ 0.04458 po REFACTA.

Refacta AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- REFACTA. Tijekom posljednja 24 sata, REFACTA trgovao je između $ 0.04401 (niska) i $ 0.04588 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, REFACTA se kretao -2.52% u posljednjem satu i +4.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 325.30K.

Informacije o tržištu Refacta AI (REFACTA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 325.30K$ 325.30K $ 325.30K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.58M$ 44.58M $ 44.58M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Refacta AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 325.30K. Količina u optjecaju REFACTA je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.58M.