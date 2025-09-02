Više o REDO

Resistance Dog Logotip

Resistance Dog Cijena(REDO)

1 REDO u USD cijena uživo:

-3.32%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Resistance Dog (REDO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:10:07 (UTC+8)

Resistance Dog (REDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.29%

-3.32%

-31.71%

-31.71%

Resistance Dog (REDO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07906. Tijekom protekla 24 sata, REDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07548 i najviše cijene $ 0.08846, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REDO je $ 1.4238617918488574, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02596915379052476.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REDO se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, -3.32% u posljednjih 24 sata i -31.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resistance Dog (REDO)

No.3734

0.00%

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resistance Dog je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 81.46K. Količina u optjecaju REDO je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.91M.

Resistance Dog (REDO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Resistance Dog za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0027149-3.32%
30 dana$ +0.01533+24.05%
60 dana$ +0.03336+72.99%
90 dana$ +0.00027+0.34%
Resistance Dog promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u REDO od $ -0.0027149 (-3.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Resistance Dog 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01533 (+24.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Resistance Dog 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u REDO od $ +0.03336 (+72.99%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Resistance Dog 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00027 (+0.34%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Resistance Dog (REDO)?

Pogledajte Resistance Dog stranicu Povijest cijena sada.

Što je Resistance Dog (REDO)

Resistance Dog is a meme coin on Ton chain

Resistance Dog dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusani investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Resistance Dog ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti REDO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Resistance Dog na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Resistance Dog učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Resistance Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Resistance Dog (REDO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Resistance Dog (REDO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Resistance Dog.

Provjerite Resistance Dog predviđanje cijene sada!

Resistance Dog (REDO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Resistance Dog (REDO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REDO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Resistance Dog (REDO)

Tražiš kako kupiti Resistance Dog? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Resistance Dog na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

REDO u lokalnim valutama

1 Resistance Dog(REDO) u VND
2,080.4639
1 Resistance Dog(REDO) u AUD
A$0.1201712
1 Resistance Dog(REDO) u GBP
0.0577138
1 Resistance Dog(REDO) u EUR
0.067201
1 Resistance Dog(REDO) u USD
$0.07906
1 Resistance Dog(REDO) u MYR
RM0.3336332
1 Resistance Dog(REDO) u TRY
3.2525284
1 Resistance Dog(REDO) u JPY
¥11.62182
1 Resistance Dog(REDO) u ARS
ARS$108.8980346
1 Resistance Dog(REDO) u RUB
6.3706548
1 Resistance Dog(REDO) u INR
6.9620236
1 Resistance Dog(REDO) u IDR
Rp1,296.0653664
1 Resistance Dog(REDO) u KRW
110.264982
1 Resistance Dog(REDO) u PHP
4.5166978
1 Resistance Dog(REDO) u EGP
￡E.3.8367818
1 Resistance Dog(REDO) u BRL
R$0.4292958
1 Resistance Dog(REDO) u CAD
C$0.1083122
1 Resistance Dog(REDO) u BDT
9.6081618
1 Resistance Dog(REDO) u NGN
121.0716934
1 Resistance Dog(REDO) u COP
$317.5097036
1 Resistance Dog(REDO) u ZAR
R.1.391456
1 Resistance Dog(REDO) u UAH
3.2754558
1 Resistance Dog(REDO) u VES
Bs11.54276
1 Resistance Dog(REDO) u CLP
$76.53008
1 Resistance Dog(REDO) u PKR
Rs22.4340656
1 Resistance Dog(REDO) u KZT
42.6196648
1 Resistance Dog(REDO) u THB
฿2.5544286
1 Resistance Dog(REDO) u TWD
NT$2.4223984
1 Resistance Dog(REDO) u AED
د.إ0.2901502
1 Resistance Dog(REDO) u CHF
Fr0.063248
1 Resistance Dog(REDO) u HKD
HK$0.6158774
1 Resistance Dog(REDO) u AMD
֏30.244403
1 Resistance Dog(REDO) u MAD
.د.م0.7099588
1 Resistance Dog(REDO) u MXN
$1.474469
1 Resistance Dog(REDO) u SAR
ريال0.296475
1 Resistance Dog(REDO) u PLN
0.2877784
1 Resistance Dog(REDO) u RON
лв0.3423298
1 Resistance Dog(REDO) u SEK
kr0.7423734
1 Resistance Dog(REDO) u BGN
лв0.1320302
1 Resistance Dog(REDO) u HUF
Ft26.7001432
1 Resistance Dog(REDO) u CZK
1.6499822
1 Resistance Dog(REDO) u KWD
د.ك0.0241133
1 Resistance Dog(REDO) u ILS
0.264851
1 Resistance Dog(REDO) u AOA
Kz72.0687242
1 Resistance Dog(REDO) u BHD
.د.ب0.02980562
1 Resistance Dog(REDO) u BMD
$0.07906
1 Resistance Dog(REDO) u DKK
kr0.5036122
1 Resistance Dog(REDO) u HNL
L2.0721626
1 Resistance Dog(REDO) u MUR
3.620948
1 Resistance Dog(REDO) u NAD
$1.391456
1 Resistance Dog(REDO) u NOK
kr0.7898094
1 Resistance Dog(REDO) u NZD
$0.1336114
1 Resistance Dog(REDO) u PAB
B/.0.07906
1 Resistance Dog(REDO) u PGK
K0.3344238
1 Resistance Dog(REDO) u QAR
ر.ق0.288569
1 Resistance Dog(REDO) u RSD
дин.7.9162778

Resistance Dog Resurs

Za dublje razumijevanje Resistance Dog, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Resistance Dog web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Resistance Dog

Koliko Resistance Dog (REDO) vrijedi danas?
Cijena REDO uživo u USD je 0.07906 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REDO u USD?
Trenutačna cijena REDO u USD je $ 0.07906. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Resistance Dog?
Tržišna kapitalizacija za REDO je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REDO?
Količina u optjecaju za REDO je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REDO?
REDO je postigao ATH cijenu od 1.4238617918488574 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REDO?
REDO je vidio ATL cijenu od 0.02596915379052476 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REDO?
24-satni obujam trgovanja za REDO je $ 81.46K USD.
Hoće li REDO još narasti ove godine?
REDO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REDO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Resistance Dog (REDO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

