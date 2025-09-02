Quantum R. Ledger (QRL) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.66
$ 0.66$ 0.66
24-satna najniža cijena
$ 0.75099
$ 0.75099$ 0.75099
24-satna najviša cijena
$ 0.66
$ 0.66$ 0.66
$ 0.75099
$ 0.75099$ 0.75099
$ 4.172309875488281
$ 4.172309875488281$ 4.172309875488281
$ 0.0408362163245
$ 0.0408362163245$ 0.0408362163245
+1.94%
-2.48%
-3.80%
-3.80%
Quantum R. Ledger (QRL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.68304. Tijekom protekla 24 sata, QRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.66 i najviše cijene $ 0.75099, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QRL je $ 4.172309875488281, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0408362163245.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QRL se promijenio za +1.94% u posljednjih sat vremena, -2.48% u posljednjih 24 sata i -3.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Quantum R. Ledger (QRL)
No.592
$ 46.40M
$ 46.40M$ 46.40M
$ 118.19K
$ 118.19K$ 118.19K
$ 71.72M
$ 71.72M$ 71.72M
67.94M
67.94M 67.94M
105,000,000
105,000,000 105,000,000
79,101,414.8313924
79,101,414.8313924 79,101,414.8313924
64.70%
2017-06-24 00:00:00
$ 0.054
$ 0.054$ 0.054
QRL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Quantum R. Ledger je $ 46.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 118.19K. Količina u optjecaju QRL je 67.94M, s ukupnom količinom od 79101414.8313924. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.72M.
Quantum R. Ledger (QRL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Quantum R. Ledger za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0173702
-2.48%
30 dana
$ -0.14696
-17.71%
60 dana
$ -0.27155
-28.45%
90 dana
$ +0.10454
+18.07%
Quantum R. Ledger promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u QRL od $ -0.0173702 (-2.48%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Quantum R. Ledger 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.14696 (-17.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Quantum R. Ledger 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QRL od $ -0.27155 (-28.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Quantum R. Ledger 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.10454 (+18.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Quantum R. Ledger (QRL)?
The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.
Quantum R. Ledger dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Quantum R. Ledger ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti QRL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Quantum R. Ledger na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Quantum R. Ledger učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Quantum R. Ledger Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Quantum R. Ledger (QRL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Quantum R. Ledger (QRL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Quantum R. Ledger.
Razumijevanje tokenomike Quantum R. Ledger (QRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Quantum R. Ledger (QRL)
Tražiš kako kupiti Quantum R. Ledger? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Quantum R. Ledger na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.