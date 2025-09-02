Više o QRL

Quantum R. Ledger Cijena(QRL)

$0.68304
-2.48%1D
Grafikon aktualnih cijena Quantum R. Ledger (QRL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:31:26 (UTC+8)

Quantum R. Ledger (QRL) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.66
$ 0.75099
+1.94%

-2.48%

-3.80%

-3.80%

Quantum R. Ledger (QRL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.68304. Tijekom protekla 24 sata, QRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.66 i najviše cijene $ 0.75099, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QRL je $ 4.172309875488281, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0408362163245.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QRL se promijenio za +1.94% u posljednjih sat vremena, -2.48% u posljednjih 24 sata i -3.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quantum R. Ledger (QRL)

No.592

64.70%

2017-06-24 00:00:00

QRL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quantum R. Ledger je $ 46.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 118.19K. Količina u optjecaju QRL je 67.94M, s ukupnom količinom od 79101414.8313924. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.72M.

Quantum R. Ledger (QRL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Quantum R. Ledger za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0173702-2.48%
30 dana$ -0.14696-17.71%
60 dana$ -0.27155-28.45%
90 dana$ +0.10454+18.07%
Quantum R. Ledger promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u QRL od $ -0.0173702 (-2.48%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Quantum R. Ledger 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.14696 (-17.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Quantum R. Ledger 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QRL od $ -0.27155 (-28.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Quantum R. Ledger 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.10454 (+18.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Quantum R. Ledger (QRL)?

Pogledajte Quantum R. Ledger stranicu Povijest cijena sada.

Što je Quantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Quantum R. Ledger dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Quantum R. Ledger ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti QRL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Quantum R. Ledger na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Quantum R. Ledger učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Quantum R. Ledger Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Quantum R. Ledger (QRL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Quantum R. Ledger (QRL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Quantum R. Ledger.

Provjerite Quantum R. Ledger predviđanje cijene sada!

Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Quantum R. Ledger (QRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Quantum R. Ledger (QRL)

Tražiš kako kupiti Quantum R. Ledger? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Quantum R. Ledger na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

QRL u lokalnim valutama

1 Quantum R. Ledger(QRL) u VND
1 Quantum R. Ledger(QRL) u AUD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u GBP
1 Quantum R. Ledger(QRL) u EUR
1 Quantum R. Ledger(QRL) u USD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u MYR
1 Quantum R. Ledger(QRL) u TRY
1 Quantum R. Ledger(QRL) u JPY
1 Quantum R. Ledger(QRL) u ARS
1 Quantum R. Ledger(QRL) u RUB
1 Quantum R. Ledger(QRL) u INR
1 Quantum R. Ledger(QRL) u IDR
1 Quantum R. Ledger(QRL) u KRW
1 Quantum R. Ledger(QRL) u PHP
1 Quantum R. Ledger(QRL) u EGP
1 Quantum R. Ledger(QRL) u BRL
1 Quantum R. Ledger(QRL) u CAD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u BDT
1 Quantum R. Ledger(QRL) u NGN
1 Quantum R. Ledger(QRL) u COP
1 Quantum R. Ledger(QRL) u ZAR
1 Quantum R. Ledger(QRL) u UAH
1 Quantum R. Ledger(QRL) u VES
1 Quantum R. Ledger(QRL) u CLP
1 Quantum R. Ledger(QRL) u PKR
1 Quantum R. Ledger(QRL) u KZT
1 Quantum R. Ledger(QRL) u THB
1 Quantum R. Ledger(QRL) u TWD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u AED
1 Quantum R. Ledger(QRL) u CHF
1 Quantum R. Ledger(QRL) u HKD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u AMD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u MAD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u MXN
1 Quantum R. Ledger(QRL) u SAR
1 Quantum R. Ledger(QRL) u PLN
1 Quantum R. Ledger(QRL) u RON
1 Quantum R. Ledger(QRL) u SEK
1 Quantum R. Ledger(QRL) u BGN
1 Quantum R. Ledger(QRL) u HUF
1 Quantum R. Ledger(QRL) u CZK
1 Quantum R. Ledger(QRL) u KWD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u ILS
1 Quantum R. Ledger(QRL) u AOA
1 Quantum R. Ledger(QRL) u BHD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u BMD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u DKK
1 Quantum R. Ledger(QRL) u HNL
1 Quantum R. Ledger(QRL) u MUR
1 Quantum R. Ledger(QRL) u NAD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u NOK
1 Quantum R. Ledger(QRL) u NZD
1 Quantum R. Ledger(QRL) u PAB
1 Quantum R. Ledger(QRL) u PGK
1 Quantum R. Ledger(QRL) u QAR
1 Quantum R. Ledger(QRL) u RSD
Quantum R. Ledger Resurs

Za dublje razumijevanje Quantum R. Ledger, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Quantum R. Ledger web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Quantum R. Ledger

Koliko Quantum R. Ledger (QRL) vrijedi danas?
Cijena QRL uživo u USD je 0.68304 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QRL u USD?
Trenutačna cijena QRL u USD je $ 0.68304. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Quantum R. Ledger?
Tržišna kapitalizacija za QRL je $ 46.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QRL?
Količina u optjecaju za QRL je 67.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QRL?
QRL je postigao ATH cijenu od 4.172309875488281 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QRL?
QRL je vidio ATL cijenu od 0.0408362163245 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QRL?
24-satni obujam trgovanja za QRL je $ 118.19K USD.
Hoće li QRL još narasti ove godine?
QRL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QRL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:31:26 (UTC+8)

Quantum R. Ledger (QRL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

