Što je Quantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Osim toga, možeš:

Quantum R. Ledger Predviđanje cijene (USD)

Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Quantum R. Ledger (QRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Quantum R. Ledger (QRL)

Quantum R. Ledger Resurs

Za dublje razumijevanje Quantum R. Ledger, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko Quantum R. Ledger (QRL) vrijedi danas? Cijena QRL uživo u USD je 0.68304 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena QRL u USD? $ 0.68304 . Kolika je tržišna kapitalizacija Quantum R. Ledger? Tržišna kapitalizacija za QRL je $ 46.40M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za QRL? Količina u optjecaju za QRL je 67.94M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QRL? QRL je postigao ATH cijenu od 4.172309875488281 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QRL? QRL je vidio ATL cijenu od 0.0408362163245 USD . Koliki je obujam trgovanja za QRL? 24-satni obujam trgovanja za QRL je $ 118.19K USD .

Quantum R. Ledger (QRL) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

