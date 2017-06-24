Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Quantum R. Ledger (QRL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Quantum R. Ledger (QRL) Informacije The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. Službena web stranica: https://theqrl.org/ Bijela knjiga: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.theqrl.org/ Kupi QRL odmah!

Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quantum R. Ledger (QRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.94M $ 45.94M $ 45.94M Ukupna količina: $ 79.11M $ 79.11M $ 79.11M Količina u optjecaju: $ 67.94M $ 67.94M $ 67.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 71.00M $ 71.00M $ 71.00M Povijesni maksimum: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Povijesni minimum: $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 Trenutna cijena: $ 0.67621 $ 0.67621 $ 0.67621 Saznajte više o cijeni Quantum R. Ledger (QRL)

Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Quantum R. Ledger (QRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QRL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QRL tokena, istražite QRL cijenu tokena uživo!

