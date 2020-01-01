Qlindo (QLINDO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Qlindo (QLINDO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Qlindo (QLINDO) Informacije Qlindo (QLINDO) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the QLINDO protocol and custom state channels, Qlindo is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). Službena web stranica: https://qlindo.io/ Bijela knjiga: https://qlindoblob.blob.core.windows.net/files/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc18c07a18198a6340cf4d94855fe5eb6dd33b46e Kupi QLINDO odmah!

Qlindo (QLINDO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Qlindo (QLINDO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M Povijesni maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Povijesni minimum: $ 0.000051242504316572 $ 0.000051242504316572 $ 0.000051242504316572 Trenutna cijena: $ 0.000861 $ 0.000861 $ 0.000861 Saznajte više o cijeni Qlindo (QLINDO)

Qlindo (QLINDO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Qlindo (QLINDO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QLINDO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QLINDO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QLINDO tokena, istražite QLINDO cijenu tokena uživo!

