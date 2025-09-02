Što je QBX (QBX)

The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.

QBX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će QBX (QBX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QBX (QBX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QBX.

QBX (QBX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike QBX (QBX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QBX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti QBX (QBX)

Tražiš kako kupiti QBX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti QBX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

QBX u lokalnim valutama

QBX Resurs

Za dublje razumijevanje QBX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o QBX Koliko QBX (QBX) vrijedi danas? Cijena QBX uživo u USD je 0.004818 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena QBX u USD? $ 0.004818 . Provjerite Trenutačna cijena QBX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija QBX? Tržišna kapitalizacija za QBX je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za QBX? Količina u optjecaju za QBX je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QBX? QBX je postigao ATH cijenu od 0.08760081068995437 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QBX? QBX je vidio ATL cijenu od 0.000335534475649 USD . Koliki je obujam trgovanja za QBX? 24-satni obujam trgovanja za QBX je $ 29.41K USD . Hoće li QBX još narasti ove godine? QBX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QBX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

