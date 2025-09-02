QBX (QBX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004818. Tijekom protekla 24 sata, QBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00477 i najviše cijene $ 0.00513, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QBX je $ 0.08760081068995437, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000335534475649.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QBX se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -2.94% u posljednjih 24 sata i -9.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu QBX (QBX)
No.4332
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 29.41K
$ 29.41K$ 29.41K
$ 6.65M
$ 6.65M$ 6.65M
0.00
0.00 0.00
1,380,392,157
1,380,392,157 1,380,392,157
1,380,392,157
1,380,392,157 1,380,392,157
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija QBX je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 29.41K. Količina u optjecaju QBX je 0.00, s ukupnom količinom od 1380392157. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.65M.
QBX (QBX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena QBX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00014594
-2.94%
30 dana
$ -0.000075
-1.54%
60 dana
$ +0.002374
+97.13%
90 dana
$ +0.00283
+142.35%
QBX promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u QBX od $ -0.00014594 (-2.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
QBX 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000075 (-1.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
QBX 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QBX od $ +0.002374 (+97.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
QBX 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00283 (+142.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena QBX (QBX)?
The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.
QBX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje QBX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti QBX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o QBX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje QBX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
QBX Predviđanje cijene (USD)
Koliko će QBX (QBX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QBX (QBX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QBX.
Razumijevanje tokenomike QBX (QBX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QBX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti QBX (QBX)
Tražiš kako kupiti QBX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti QBX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
