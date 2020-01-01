PointPay (PXP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PointPay (PXP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PointPay (PXP) Informacije PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API. Službena web stranica: https://pointpay.io/ Bijela knjiga: https://pointpay.gitbook.io/base Istraživač blokova: https://explorer.pointpay.io/

PointPay (PXP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PointPay (PXP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 652.20K $ 652.20K $ 652.20K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Povijesni maksimum: $ 0.1317 $ 0.1317 $ 0.1317 Povijesni minimum: $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 Trenutna cijena: $ 0.02174 $ 0.02174 $ 0.02174 Saznajte više o cijeni PointPay (PXP)

PointPay (PXP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PointPay (PXP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PXP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PXP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PXP tokena, istražite PXP cijenu tokena uživo!

