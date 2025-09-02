Više o PUNDIX

PUNDIX Informacije o cijeni

PUNDIX Bijela knjiga

PUNDIX Službena web stranica

PUNDIX Tokenomija

PUNDIX Prognoza cijena

PUNDIX Povijest

Vodič za kupnju PUNDIX

Konverter PUNDIX u fiducijarnu valutu

PUNDIX Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pundi X Logotip

Pundi X Cijena(PUNDIX)

1 PUNDIX u USD cijena uživo:

$0.2819
$0.2819$0.2819
-1.94%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pundi X (PUNDIX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:30:20 (UTC+8)

Pundi X (PUNDIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2808
$ 0.2808$ 0.2808
24-satna najniža cijena
$ 0.293
$ 0.293$ 0.293
24-satna najviša cijena

$ 0.2808
$ 0.2808$ 0.2808

$ 0.293
$ 0.293$ 0.293

$ 7.13592656
$ 7.13592656$ 7.13592656

$ 0.21487481482968304
$ 0.21487481482968304$ 0.21487481482968304

-0.29%

-1.94%

-0.92%

-0.92%

Pundi X (PUNDIX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2819. Tijekom protekla 24 sata, PUNDIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2808 i najviše cijene $ 0.293, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNDIX je $ 7.13592656, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.21487481482968304.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNDIX se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -0.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pundi X (PUNDIX)

No.297

$ 72.84M
$ 72.84M$ 72.84M

$ 70.74K
$ 70.74K$ 70.74K

$ 72.88M
$ 72.88M$ 72.88M

258.39M
258.39M 258.39M

258,526,640
258,526,640 258,526,640

258,386,541.0999244
258,386,541.0999244 258,386,541.0999244

99.94%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pundi X je $ 72.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.74K. Količina u optjecaju PUNDIX je 258.39M, s ukupnom količinom od 258386541.0999244. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.88M.

Pundi X (PUNDIX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pundi X za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.005577-1.94%
30 dana$ -0.0139-4.70%
60 dana$ -0.0084-2.90%
90 dana$ -0.0495-14.94%
Pundi X promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PUNDIX od $ -0.005577 (-1.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pundi X 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0139 (-4.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pundi X 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PUNDIX od $ -0.0084 (-2.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pundi X 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0495 (-14.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pundi X (PUNDIX)?

Pogledajte Pundi X stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pundi X (PUNDIX)

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Pundi X dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pundi X ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PUNDIX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pundi X na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pundi X učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pundi X Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pundi X (PUNDIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pundi X (PUNDIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pundi X.

Provjerite Pundi X predviđanje cijene sada!

Pundi X (PUNDIX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pundi X (PUNDIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUNDIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pundi X (PUNDIX)

Tražiš kako kupiti Pundi X? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pundi X na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PUNDIX u lokalnim valutama

1 Pundi X(PUNDIX) u VND
7,418.1985
1 Pundi X(PUNDIX) u AUD
A$0.428488
1 Pundi X(PUNDIX) u GBP
0.205787
1 Pundi X(PUNDIX) u EUR
0.239615
1 Pundi X(PUNDIX) u USD
$0.2819
1 Pundi X(PUNDIX) u MYR
RM1.189618
1 Pundi X(PUNDIX) u TRY
11.597366
1 Pundi X(PUNDIX) u JPY
¥41.4393
1 Pundi X(PUNDIX) u ARS
ARS$388.291879
1 Pundi X(PUNDIX) u RUB
22.712683
1 Pundi X(PUNDIX) u INR
24.804381
1 Pundi X(PUNDIX) u IDR
Rp4,621.310736
1 Pundi X(PUNDIX) u KRW
393.16593
1 Pundi X(PUNDIX) u PHP
16.102128
1 Pundi X(PUNDIX) u EGP
￡E.13.680607
1 Pundi X(PUNDIX) u BRL
R$1.530717
1 Pundi X(PUNDIX) u CAD
C$0.386203
1 Pundi X(PUNDIX) u BDT
34.259307
1 Pundi X(PUNDIX) u NGN
431.698841
1 Pundi X(PUNDIX) u COP
$1,132.127314
1 Pundi X(PUNDIX) u ZAR
R.4.96144
1 Pundi X(PUNDIX) u UAH
11.662203
1 Pundi X(PUNDIX) u VES
Bs41.1574
1 Pundi X(PUNDIX) u CLP
$273.443
1 Pundi X(PUNDIX) u PKR
Rs79.879184
1 Pundi X(PUNDIX) u KZT
151.721399
1 Pundi X(PUNDIX) u THB
฿9.102551
1 Pundi X(PUNDIX) u TWD
NT$8.631778
1 Pundi X(PUNDIX) u AED
د.إ1.034573
1 Pundi X(PUNDIX) u CHF
Fr0.22552
1 Pundi X(PUNDIX) u HKD
HK$2.196001
1 Pundi X(PUNDIX) u AMD
֏107.759094
1 Pundi X(PUNDIX) u MAD
.د.م2.531462
1 Pundi X(PUNDIX) u MXN
$5.254616
1 Pundi X(PUNDIX) u SAR
ريال1.057125
1 Pundi X(PUNDIX) u PLN
1.023297
1 Pundi X(PUNDIX) u RON
лв1.220627
1 Pundi X(PUNDIX) u SEK
kr2.644222
1 Pundi X(PUNDIX) u BGN
лв0.470773
1 Pundi X(PUNDIX) u HUF
Ft95.107422
1 Pundi X(PUNDIX) u CZK
5.877615
1 Pundi X(PUNDIX) u KWD
د.ك0.0859795
1 Pundi X(PUNDIX) u ILS
0.944365
1 Pundi X(PUNDIX) u AOA
Kz256.971583
1 Pundi X(PUNDIX) u BHD
.د.ب0.1059944
1 Pundi X(PUNDIX) u BMD
$0.2819
1 Pundi X(PUNDIX) u DKK
kr1.795703
1 Pundi X(PUNDIX) u HNL
L7.374504
1 Pundi X(PUNDIX) u MUR
12.91102
1 Pundi X(PUNDIX) u NAD
$4.950164
1 Pundi X(PUNDIX) u NOK
kr2.816181
1 Pundi X(PUNDIX) u NZD
$0.476411
1 Pundi X(PUNDIX) u PAB
B/.0.2819
1 Pundi X(PUNDIX) u PGK
K1.192437
1 Pundi X(PUNDIX) u QAR
ر.ق1.026116
1 Pundi X(PUNDIX) u RSD
дин.28.195638

Pundi X Resurs

Za dublje razumijevanje Pundi X, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Pundi X web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pundi X

Koliko Pundi X (PUNDIX) vrijedi danas?
Cijena PUNDIX uživo u USD je 0.2819 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUNDIX u USD?
Trenutačna cijena PUNDIX u USD je $ 0.2819. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pundi X?
Tržišna kapitalizacija za PUNDIX je $ 72.84M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUNDIX?
Količina u optjecaju za PUNDIX je 258.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUNDIX?
PUNDIX je postigao ATH cijenu od 7.13592656 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUNDIX?
PUNDIX je vidio ATL cijenu od 0.21487481482968304 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUNDIX?
24-satni obujam trgovanja za PUNDIX je $ 70.74K USD.
Hoće li PUNDIX još narasti ove godine?
PUNDIX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUNDIX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:30:20 (UTC+8)

Pundi X (PUNDIX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

PUNDIX u USD kalkulator

Iznos

PUNDIX
PUNDIX
USD
USD

1 PUNDIX = 0.2819 USD

Trgujte PUNDIX

PUNDIXUSDT
$0.2819
$0.2819$0.2819
-1.98%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine