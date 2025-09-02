Što je MEET48 (IDOL)

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

MEET48 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MEET48 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti IDOL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o MEET48 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MEET48 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MEET48 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MEET48 (IDOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MEET48 (IDOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MEET48.

Provjerite MEET48 predviđanje cijene sada!

MEET48 (IDOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MEET48 (IDOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IDOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MEET48 (IDOL)

Tražiš kako kupiti MEET48? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MEET48 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IDOL u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

MEET48 Resurs

Za dublje razumijevanje MEET48, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MEET48 Koliko MEET48 (IDOL) vrijedi danas? Cijena IDOL uživo u USD je 0.01676 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena IDOL u USD? $ 0.01676 . Provjerite Trenutačna cijena IDOL u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija MEET48? Tržišna kapitalizacija za IDOL je $ 15.12M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za IDOL? Količina u optjecaju za IDOL je 902.40M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IDOL? IDOL je postigao ATH cijenu od 0.022368049105078787 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IDOL? IDOL je vidio ATL cijenu od 0.010319240493670556 USD . Koliki je obujam trgovanja za IDOL? 24-satni obujam trgovanja za IDOL je $ 6.60M USD . Hoće li IDOL još narasti ove godine? IDOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IDOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.

