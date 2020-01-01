Pundi X (PUNDIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pundi X (PUNDIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pundi X (PUNDIX) Informacije Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Službena web stranica: https://pundix.com/ Bijela knjiga: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 Kupi PUNDIX odmah!

Pundi X (PUNDIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pundi X (PUNDIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 76.79M $ 76.79M $ 76.79M Ukupna količina: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M Količina u optjecaju: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 76.83M $ 76.83M $ 76.83M Povijesni maksimum: $ 0.8636 $ 0.8636 $ 0.8636 Povijesni minimum: $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 Trenutna cijena: $ 0.2972 $ 0.2972 $ 0.2972 Saznajte više o cijeni Pundi X (PUNDIX)

Pundi X (PUNDIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pundi X (PUNDIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUNDIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUNDIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUNDIX tokena, istražite PUNDIX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PUNDIX Jeste li zainteresirani za dodavanje Pundi X (PUNDIX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PUNDIX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PUNDIX na MEXC-u odmah!

Pundi X (PUNDIX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PUNDIX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PUNDIX povijest cijena odmah!

PUNDIX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUNDIX? Naša PUNDIX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUNDIX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!