Otkrijte ključne uvide u pump.fun (PUMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:32:18 (UTC+8)
pump.fun (PUMP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za pump.fun (PUMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.03B
$ 3.03B$ 3.03B
Povijesni maksimum:
$ 0.009
$ 0.009$ 0.009
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.003026
$ 0.003026$ 0.003026

pump.fun (PUMP) Informacije

pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.

Službena web stranica:
https://pump.fun/board
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn

pump.fun (PUMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike pump.fun (PUMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PUMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PUMP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PUMP tokena, istražite PUMP cijenu tokena uživo!

