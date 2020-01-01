BIO Protocol (BIO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BIO Protocol (BIO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BIO Protocol (BIO) Informacije BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. Službena web stranica: https://bio.xyz Bijela knjiga: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Istraživač blokova: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ

BIO Protocol (BIO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BIO Protocol (BIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 221.61M $ 221.61M $ 221.61M Ukupna količina: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Količina u optjecaju: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 440.10M $ 440.10M $ 440.10M Povijesni maksimum: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 Povijesni minimum: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 Trenutna cijena: $ 0.13256 $ 0.13256 $ 0.13256 Saznajte više o cijeni BIO Protocol (BIO)

BIO Protocol (BIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BIO Protocol (BIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIO tokena, istražite BIO cijenu tokena uživo!

BIO Protocol (BIO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BIO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BIO povijest cijena odmah!

BIO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BIO? Naša BIO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BIO predviđanje cijene tokena odmah!

