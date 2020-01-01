Peercoin (PPC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Peercoin (PPC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Peercoin (PPC) Informacije Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem. Službena web stranica: http://www.peercoin.net Bijela knjiga: https://docs.peercoin.net/ Istraživač blokova: https://chainz.cryptoid.info/ppc/ Kupi PPC odmah!

Peercoin (PPC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Peercoin (PPC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Ukupna količina: $ 29.76M $ 29.76M $ 29.76M Količina u optjecaju: $ 29.76M $ 29.76M $ 29.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Povijesni maksimum: $ 0.7388 $ 0.7388 $ 0.7388 Povijesni minimum: $ 0.0948585635162 $ 0.0948585635162 $ 0.0948585635162 Trenutna cijena: $ 0.2986 $ 0.2986 $ 0.2986 Saznajte više o cijeni Peercoin (PPC)

Peercoin (PPC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Peercoin (PPC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PPC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PPC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PPC tokena, istražite PPC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PPC Jeste li zainteresirani za dodavanje Peercoin (PPC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PPC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PPC na MEXC-u odmah!

Peercoin (PPC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PPC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PPC povijest cijena odmah!

PPC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PPC? Naša PPC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PPC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!