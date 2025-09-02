Više o PPC

Peercoin Logotip

Peercoin Cijena(PPC)

1 PPC u USD cijena uživo:

$0.2981
$0.2981
-0.26%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Peercoin (PPC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:57:55 (UTC+8)

Peercoin (PPC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2981
$ 0.2981
24-satna najniža cijena
$ 0.3028
$ 0.3028
24-satna najviša cijena

$ 0.2981
$ 0.2981

$ 0.3028
$ 0.3028

$ 13.659117475235384
$ 13.659117475235384

$ 0.0948585635162
$ 0.0948585635162

0.00%

-0.26%

+0.94%

+0.94%

Peercoin (PPC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2981. Tijekom protekla 24 sata, PPCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2981 i najviše cijene $ 0.3028, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PPC je $ 13.659117475235384, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0948585635162.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PPC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i +0.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peercoin (PPC)

No.1180

$ 8.87M
$ 8.87M

$ 25.21K
$ 25.21K

$ 8.87M
$ 8.87M

29.75M
29.75M

29,752,872.74513835
29,752,872.74513835

PPC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peercoin je $ 8.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 25.21K. Količina u optjecaju PPC je 29.75M, s ukupnom količinom od 29752872.74513835. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.87M.

Peercoin (PPC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Peercoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000777-0.26%
30 dana$ -0.0009-0.31%
60 dana$ +0.0381+14.65%
90 dana$ +0.0336+12.70%
Peercoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PPC od $ -0.000777 (-0.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Peercoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0009 (-0.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Peercoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PPC od $ +0.0381 (+14.65%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Peercoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0336 (+12.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Peercoin (PPC)?

Pogledajte Peercoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Peercoin (PPC)

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

Peercoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Peercoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PPC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Peercoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Peercoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Peercoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Peercoin (PPC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Peercoin (PPC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Peercoin.

Provjerite Peercoin predviđanje cijene sada!

Peercoin (PPC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Peercoin (PPC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PPC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Peercoin (PPC)

Tražiš kako kupiti Peercoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Peercoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PPC u lokalnim valutama

1 Peercoin(PPC) u VND
7,844.5015
1 Peercoin(PPC) u AUD
A$0.453112
1 Peercoin(PPC) u GBP
0.217613
1 Peercoin(PPC) u EUR
0.253385
1 Peercoin(PPC) u USD
$0.2981
1 Peercoin(PPC) u MYR
RM1.257982
1 Peercoin(PPC) u TRY
12.263834
1 Peercoin(PPC) u JPY
¥43.8207
1 Peercoin(PPC) u ARS
ARS$410.605921
1 Peercoin(PPC) u RUB
24.017917
1 Peercoin(PPC) u INR
26.2328
1 Peercoin(PPC) u IDR
Rp4,886.884464
1 Peercoin(PPC) u KRW
415.76007
1 Peercoin(PPC) u PHP
17.027472
1 Peercoin(PPC) u EGP
￡E.14.466793
1 Peercoin(PPC) u BRL
R$1.618683
1 Peercoin(PPC) u CAD
C$0.408397
1 Peercoin(PPC) u BDT
36.228093
1 Peercoin(PPC) u NGN
456.507359
1 Peercoin(PPC) u COP
$1,197.187486
1 Peercoin(PPC) u ZAR
R.5.252522
1 Peercoin(PPC) u UAH
12.332397
1 Peercoin(PPC) u VES
Bs43.5226
1 Peercoin(PPC) u CLP
$289.157
1 Peercoin(PPC) u PKR
Rs84.469616
1 Peercoin(PPC) u KZT
160.440401
1 Peercoin(PPC) u THB
฿9.625649
1 Peercoin(PPC) u TWD
NT$9.130803
1 Peercoin(PPC) u AED
د.إ1.094027
1 Peercoin(PPC) u CHF
Fr0.23848
1 Peercoin(PPC) u HKD
HK$2.322199
1 Peercoin(PPC) u AMD
֏113.951706
1 Peercoin(PPC) u MAD
.د.م2.676938
1 Peercoin(PPC) u MXN
$5.559565
1 Peercoin(PPC) u SAR
ريال1.117875
1 Peercoin(PPC) u PLN
1.082103
1 Peercoin(PPC) u RON
лв1.287792
1 Peercoin(PPC) u SEK
kr2.796178
1 Peercoin(PPC) u BGN
лв0.497827
1 Peercoin(PPC) u HUF
Ft100.537206
1 Peercoin(PPC) u CZK
6.212404
1 Peercoin(PPC) u KWD
د.ك0.0909205
1 Peercoin(PPC) u ILS
0.998635
1 Peercoin(PPC) u AOA
Kz271.739017
1 Peercoin(PPC) u BHD
.د.ب0.1123837
1 Peercoin(PPC) u BMD
$0.2981
1 Peercoin(PPC) u DKK
kr1.895916
1 Peercoin(PPC) u HNL
L7.798296
1 Peercoin(PPC) u MUR
13.65298
1 Peercoin(PPC) u NAD
$5.234636
1 Peercoin(PPC) u NOK
kr2.978019
1 Peercoin(PPC) u NZD
$0.503789
1 Peercoin(PPC) u PAB
B/.0.2981
1 Peercoin(PPC) u PGK
K1.260963
1 Peercoin(PPC) u QAR
ر.ق1.085084
1 Peercoin(PPC) u RSD
дин.29.812981

Peercoin Resurs

Za dublje razumijevanje Peercoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Peercoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Peercoin

Koliko Peercoin (PPC) vrijedi danas?
Cijena PPC uživo u USD je 0.2981 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PPC u USD?
Trenutačna cijena PPC u USD je $ 0.2981. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Peercoin?
Tržišna kapitalizacija za PPC je $ 8.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PPC?
Količina u optjecaju za PPC je 29.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PPC?
PPC je postigao ATH cijenu od 13.659117475235384 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PPC?
PPC je vidio ATL cijenu od 0.0948585635162 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PPC?
24-satni obujam trgovanja za PPC je $ 25.21K USD.
Hoće li PPC još narasti ove godine?
PPC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PPC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:57:55 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.2981
