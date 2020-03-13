PPC

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

ImePPC

PoredakNo.1218

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.23%

Količina u optjecaju29,778,805.04293835

Maksimalna količina0

Ukupna količina29,778,805.04293835

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena13.659117475235384,2021-10-08

Najniža cijena0.0948585635162,2020-03-13

Javni blockchainPPC

Sektor

Društvene mreže

