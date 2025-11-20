POLYX Cijena danas

Trenutačna cijena POLYX (POLYX) danas je $ 0.0669, s promjenom od 0.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POLYX u USD je $ 0.0669 po POLYX.

POLYX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- POLYX. Tijekom posljednja 24 sata, POLYX trgovao je između $ 0.0633 (niska) i $ 0.0675 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, POLYX se kretao -0.60% u posljednjem satu i -19.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.90K.

Informacije o tržištu POLYX (POLYX)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 2.90K$ 2.90K $ 2.90K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.15M$ 80.15M $ 80.15M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,197,990,594 1,197,990,594 1,197,990,594 Javni blockchain POLYMESH

