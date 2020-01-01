Polygon Ecosystem (POL) Tokenomika

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Polygon Ecosystem (POL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Polygon Ecosystem (POL) Informacije

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Službena web stranica:
https://polygon.technology/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polygon Ecosystem (POL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.98B
$ 2.98B$ 2.98B
Ukupna količina:
$ 10.50B
$ 10.50B$ 10.50B
Količina u optjecaju:
$ 10.50B
$ 10.50B$ 10.50B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.98B
$ 2.98B$ 2.98B
Povijesni maksimum:
$ 1.2911
$ 1.2911$ 1.2911
Povijesni minimum:
$ 0.15331252511554322
$ 0.15331252511554322$ 0.15331252511554322
Trenutna cijena:
$ 0.2841
$ 0.2841$ 0.2841

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Polygon Ecosystem (POL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj POL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja POL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku POL tokena, istražite POL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti POL

Jeste li zainteresirani za dodavanje Polygon Ecosystem (POL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje POL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Polygon Ecosystem (POL) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena POL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

POL Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide POL? Naša POL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.