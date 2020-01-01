Polygon Ecosystem (POL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Polygon Ecosystem (POL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Polygon Ecosystem (POL) Informacije POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. Službena web stranica: https://polygon.technology/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Kupi POL odmah!

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polygon Ecosystem (POL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B Ukupna količina: $ 10.50B $ 10.50B $ 10.50B Količina u optjecaju: $ 10.50B $ 10.50B $ 10.50B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B Povijesni maksimum: $ 1.2911 $ 1.2911 $ 1.2911 Povijesni minimum: $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 Trenutna cijena: $ 0.2841 $ 0.2841 $ 0.2841 Saznajte više o cijeni Polygon Ecosystem (POL)

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Polygon Ecosystem (POL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POL tokena, istražite POL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti POL Jeste li zainteresirani za dodavanje Polygon Ecosystem (POL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje POL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati POL na MEXC-u odmah!

Polygon Ecosystem (POL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena POL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite POL povijest cijena odmah!

POL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide POL? Naša POL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte POL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!