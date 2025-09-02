Više o POL

Polygon Ecosystem Logotip

Polygon Ecosystem Cijena(POL)

1 POL u USD cijena uživo:

$0.2715
$0.2715$0.2715
-2.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Polygon Ecosystem (POL)
Polygon Ecosystem (POL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.268
$ 0.268$ 0.268
24-satna najniža cijena
$ 0.2852
$ 0.2852$ 0.2852
24-satna najviša cijena

$ 0.268
$ 0.268$ 0.268

$ 0.2852
$ 0.2852$ 0.2852

$ 1.285660815666811
$ 1.285660815666811$ 1.285660815666811

$ 0.15331252511554322
$ 0.15331252511554322$ 0.15331252511554322

+0.44%

-2.12%

+16.41%

+16.41%

Polygon Ecosystem (POL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2716. Tijekom protekla 24 sata, POLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.268 i najviše cijene $ 0.2852, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POL je $ 1.285660815666811, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.15331252511554322.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POL se promijenio za +0.44% u posljednjih sat vremena, -2.12% u posljednjih 24 sata i +16.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polygon Ecosystem (POL)

No.36

$ 2.85B
$ 2.85B$ 2.85B

$ 26.63M
$ 26.63M$ 26.63M

$ 2.85B
$ 2.85B$ 2.85B

10.50B
10.50B 10.50B

10,496,230,792.905375
10,496,230,792.905375 10,496,230,792.905375

0.07%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polygon Ecosystem je $ 2.85B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 26.63M. Količina u optjecaju POL je 10.50B, s ukupnom količinom od 10496230792.905375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.85B.

Polygon Ecosystem (POL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Polygon Ecosystem za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00588-2.12%
30 dana$ +0.0781+40.36%
60 dana$ +0.0844+45.08%
90 dana$ +0.0564+26.20%
Polygon Ecosystem promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u POL od $ -0.00588 (-2.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Polygon Ecosystem 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0781 (+40.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Polygon Ecosystem 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POL od $ +0.0844 (+45.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Polygon Ecosystem 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0564 (+26.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Polygon Ecosystem (POL)?

Pogledajte Polygon Ecosystem stranicu Povijest cijena sada.

Što je Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Polygon Ecosystem dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Polygon Ecosystem ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti POL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Polygon Ecosystem na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Polygon Ecosystem učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Polygon Ecosystem Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Polygon Ecosystem (POL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Polygon Ecosystem (POL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Polygon Ecosystem.

Provjerite Polygon Ecosystem predviđanje cijene sada!

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Polygon Ecosystem (POL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Polygon Ecosystem (POL)

Tražiš kako kupiti Polygon Ecosystem? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Polygon Ecosystem na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

POL u lokalnim valutama

1 Polygon Ecosystem(POL) u VND
7,147.154
1 Polygon Ecosystem(POL) u AUD
A$0.412832
1 Polygon Ecosystem(POL) u GBP
0.198268
1 Polygon Ecosystem(POL) u EUR
0.23086
1 Polygon Ecosystem(POL) u USD
$0.2716
1 Polygon Ecosystem(POL) u MYR
RM1.146152
1 Polygon Ecosystem(POL) u TRY
11.173624
1 Polygon Ecosystem(POL) u JPY
¥39.9252
1 Polygon Ecosystem(POL) u ARS
ARS$374.104556
1 Polygon Ecosystem(POL) u RUB
21.882812
1 Polygon Ecosystem(POL) u INR
23.9008
1 Polygon Ecosystem(POL) u IDR
Rp4,452.458304
1 Polygon Ecosystem(POL) u KRW
378.80052
1 Polygon Ecosystem(POL) u PHP
15.513792
1 Polygon Ecosystem(POL) u EGP
￡E.13.180748
1 Polygon Ecosystem(POL) u BRL
R$1.474788
1 Polygon Ecosystem(POL) u CAD
C$0.372092
1 Polygon Ecosystem(POL) u BDT
33.007548
1 Polygon Ecosystem(POL) u NGN
415.925524
1 Polygon Ecosystem(POL) u COP
$1,090.761896
1 Polygon Ecosystem(POL) u ZAR
R.4.785592
1 Polygon Ecosystem(POL) u UAH
11.236092
1 Polygon Ecosystem(POL) u VES
Bs39.6536
1 Polygon Ecosystem(POL) u CLP
$263.452
1 Polygon Ecosystem(POL) u PKR
Rs76.960576
1 Polygon Ecosystem(POL) u KZT
146.177836
1 Polygon Ecosystem(POL) u THB
฿8.769964
1 Polygon Ecosystem(POL) u TWD
NT$8.319108
1 Polygon Ecosystem(POL) u AED
د.إ0.996772
1 Polygon Ecosystem(POL) u CHF
Fr0.21728
1 Polygon Ecosystem(POL) u HKD
HK$2.115764
1 Polygon Ecosystem(POL) u AMD
֏103.821816
1 Polygon Ecosystem(POL) u MAD
.د.م2.438968
1 Polygon Ecosystem(POL) u MXN
$5.06534
1 Polygon Ecosystem(POL) u SAR
ريال1.0185
1 Polygon Ecosystem(POL) u PLN
0.985908
1 Polygon Ecosystem(POL) u RON
лв1.173312
1 Polygon Ecosystem(POL) u SEK
kr2.547608
1 Polygon Ecosystem(POL) u BGN
лв0.453572
1 Polygon Ecosystem(POL) u HUF
Ft91.599816
1 Polygon Ecosystem(POL) u CZK
5.660144
1 Polygon Ecosystem(POL) u KWD
د.ك0.082838
1 Polygon Ecosystem(POL) u ILS
0.90986
1 Polygon Ecosystem(POL) u AOA
Kz247.582412
1 Polygon Ecosystem(POL) u BHD
.د.ب0.1023932
1 Polygon Ecosystem(POL) u BMD
$0.2716
1 Polygon Ecosystem(POL) u DKK
kr1.727376
1 Polygon Ecosystem(POL) u HNL
L7.105056
1 Polygon Ecosystem(POL) u MUR
12.43928
1 Polygon Ecosystem(POL) u NAD
$4.769296
1 Polygon Ecosystem(POL) u NOK
kr2.713284
1 Polygon Ecosystem(POL) u NZD
$0.459004
1 Polygon Ecosystem(POL) u PAB
B/.0.2716
1 Polygon Ecosystem(POL) u PGK
K1.148868
1 Polygon Ecosystem(POL) u QAR
ر.ق0.988624
1 Polygon Ecosystem(POL) u RSD
дин.27.162716

Polygon Ecosystem Resurs

Za dublje razumijevanje Polygon Ecosystem, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Polygon Ecosystem web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Polygon Ecosystem

Koliko Polygon Ecosystem (POL) vrijedi danas?
Cijena POL uživo u USD je 0.2716 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POL u USD?
Trenutačna cijena POL u USD je $ 0.2716. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Polygon Ecosystem?
Tržišna kapitalizacija za POL je $ 2.85B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POL?
Količina u optjecaju za POL je 10.50B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POL?
POL je postigao ATH cijenu od 1.285660815666811 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POL?
POL je vidio ATL cijenu od 0.15331252511554322 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POL?
24-satni obujam trgovanja za POL je $ 26.63M USD.
Hoće li POL još narasti ove godine?
POL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Polygon Ecosystem (POL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

POL u USD kalkulator

Iznos

POL
POL
USD
USD

1 POL = 0.2716 USD

Trgujte POL

POLUSDT
$0.2715
$0.2715$0.2715
-2.09%

