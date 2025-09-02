Polygon Ecosystem (POL) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena
+0.44%
-2.12%
+16.41%
+16.41%
Polygon Ecosystem (POL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2716. Tijekom protekla 24 sata, POLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.268 i najviše cijene $ 0.2852, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POL je $ 1.285660815666811, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.15331252511554322.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POL se promijenio za +0.44% u posljednjih sat vremena, -2.12% u posljednjih 24 sata i +16.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Polygon Ecosystem (POL)
No.36
0.07%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Polygon Ecosystem je $ 2.85B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 26.63M. Količina u optjecaju POL je 10.50B, s ukupnom količinom od 10496230792.905375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.85B.
Polygon Ecosystem (POL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Polygon Ecosystem za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00588
-2.12%
30 dana
$ +0.0781
+40.36%
60 dana
$ +0.0844
+45.08%
90 dana
$ +0.0564
+26.20%
Polygon Ecosystem promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u POL od $ -0.00588 (-2.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Polygon Ecosystem 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0781 (+40.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Polygon Ecosystem 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POL od $ +0.0844 (+45.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Polygon Ecosystem 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0564 (+26.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.
