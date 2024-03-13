POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

ImePOL

PoredakNo.43

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0007%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)2.25%

Količina u optjecaju10,496,230,782.905375

Maksimalna količina0

Ukupna količina10,496,230,792.905375

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.285660815666811,2024-03-13

Najniža cijena0.15331252511554322,2025-04-07

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

