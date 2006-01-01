Plume Network (PLUME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Plume Network (PLUME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Plume Network (PLUME) Informacije Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Službena web stranica: https://plume.org Bijela knjiga: https://docs.plume.org/plume Istraživač blokova: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Kupi PLUME odmah!

Plume Network (PLUME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Plume Network (PLUME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 211.89M $ 211.89M $ 211.89M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 799.60M $ 799.60M $ 799.60M Povijesni maksimum: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 Povijesni minimum: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 Trenutna cijena: $ 0.07996 $ 0.07996 $ 0.07996 Saznajte više o cijeni Plume Network (PLUME)

Plume Network (PLUME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Plume Network (PLUME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLUME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLUME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLUME tokena, istražite PLUME cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PLUME Jeste li zainteresirani za dodavanje Plume Network (PLUME) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PLUME, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PLUME na MEXC-u odmah!

Plume Network (PLUME) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PLUME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PLUME povijest cijena odmah!

PLUME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PLUME? Naša PLUME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PLUME predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!