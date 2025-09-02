Više o PLUME

Grafikon aktualnih cijena Plume Network (PLUME)
Plume Network (PLUME) Informacije o cijeni (USD)

Plume Network (PLUME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07795. Tijekom protekla 24 sata, PLUMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0765 i najviše cijene $ 0.08242, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLUME je $ 0.2474889341550818, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07596247895192497.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLUME se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -6.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plume Network (PLUME)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plume Network je $ 206.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.63M. Količina u optjecaju PLUME je 2.65B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 779.50M.

Plume Network (PLUME) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Plume Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006128-0.77%
30 dana$ -0.01038-11.76%
60 dana$ -0.03105-28.49%
90 dana$ -0.06096-43.89%
Plume Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PLUME od $ -0.0006128 (-0.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Plume Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01038 (-11.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Plume Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PLUME od $ -0.03105 (-28.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Plume Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.06096 (-43.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Plume Network (PLUME)?

Pogledajte Plume Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Plume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Plume Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Plume Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PLUME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Plume Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Plume Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Plume Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Plume Network (PLUME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Plume Network (PLUME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Plume Network.

Provjerite Plume Network predviđanje cijene sada!

Plume Network (PLUME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Plume Network (PLUME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLUME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Plume Network (PLUME)

Tražiš kako kupiti Plume Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Plume Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PLUME u lokalnim valutama

Plume Network Resurs

Za dublje razumijevanje Plume Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Plume Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Plume Network

Koliko Plume Network (PLUME) vrijedi danas?
Cijena PLUME uživo u USD je 0.07795 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLUME u USD?
Trenutačna cijena PLUME u USD je $ 0.07795. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Plume Network?
Tržišna kapitalizacija za PLUME je $ 206.57M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLUME?
Količina u optjecaju za PLUME je 2.65B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLUME?
PLUME je postigao ATH cijenu od 0.2474889341550818 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLUME?
PLUME je vidio ATL cijenu od 0.07596247895192497 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLUME?
24-satni obujam trgovanja za PLUME je $ 2.63M USD.
Hoće li PLUME još narasti ove godine?
PLUME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLUME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Plume Network (PLUME) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

