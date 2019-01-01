Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pikaboss (PIKABOSS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pikaboss (PIKABOSS) Informacije Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Službena web stranica: https://www.pikaboss.vip Bijela knjiga: https://pikaboss.vip/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd Kupi PIKABOSS odmah!

Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pikaboss (PIKABOSS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.93M $ 20.93M $ 20.93M Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.93M $ 20.93M $ 20.93M Povijesni maksimum: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Povijesni minimum: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 Trenutna cijena: $ 0.00000004975 $ 0.00000004975 $ 0.00000004975 Saznajte više o cijeni Pikaboss (PIKABOSS)

Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pikaboss (PIKABOSS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PIKABOSS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PIKABOSS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PIKABOSS tokena, istražite PIKABOSS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PIKABOSS Jeste li zainteresirani za dodavanje Pikaboss (PIKABOSS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PIKABOSS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PIKABOSS na MEXC-u odmah!

Pikaboss (PIKABOSS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PIKABOSS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PIKABOSS povijest cijena odmah!

PIKABOSS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PIKABOSS? Naša PIKABOSS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PIKABOSS predviđanje cijene tokena odmah!

